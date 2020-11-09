7 yıldır neden yıkılmıyor?

'BAKIP ÖYLECE GİDİYORLAR'

Hüseyin Barış, 15 Ekim'de yerinde yapılan incelemede yol güzergahı üzerine yapılan kaçak yapıda faaliyet gösteren işletmenin 'şikayet nedeniyle bir süre hizmet veremeyeceğiz' yazılı ilanlar astığını ve kendilerinin hedef gösterildiğini belirterek, "İmar müdürü Öykü Hanımın yıkım için verdiği süre içerisinde sadece camları sökülen söz konusu işletme, belediye ekipleri gittikten sonra camları geri takıp faaliyetine devam etti. Yıkım kararı olmasına rağmen faaliyetine devam eden UNİŞ tekrar zabıta müdürlüğüne şikayet ettik. Zabıta müdürü yıkım ekibini aradı. 'Hemen yıkılacak' denildi. Zabıtalar gün içeresinde işletmeye geldiler ancak hiçbir şey yapmadan gittiler. Bu şekilde bir çözüm bulamayacağımıza karar verip CİMER'e ve İBB'ye şikayette bulunduk. Beşiktaş Belediyesi'ne gidip bu olayın tıpkı 2013'teki gibi yıkılmış olarak gösterildiğini İmar müdürü Öykü Hanıma söyledik. Öykü Hanım ise 'UNİŞ ile ilgili zabıt tuttum, gerekli yerlere yazı yazdım onlarda 15 gün süre biçtiler' dedi. Fakat işletmenin yol işgaline müdahale eden olmadı. Hiçbir ruhsatı olmayan Deniz Apartmanı'nın altında bulunan küçük dükkana alınan kafe ruhsatıyla, bugün hala bütün unlu mamullerinin üretimini ve satışı yapılmaya devam ediyor. Zabıta müdürlüğü ise ilk önce yeri bulamadıklarını belirttikten sonra 'Aslında buranın yıkılması gerekiyor ancak işletmenin imalatını durdurursak dava açabilir' dedi. Ancak buranın bir şey üretmek için izin belgesi de yoktur" ifadelerini kullandı.

YILDIZ: "BURADAN KİM FAYDA SAĞLIYOR?"

Ünzile Yıldız ise, belediyenin ve buradan kira kazanan kişilerin rant elde ettiğini öne sürdü ve "Burası belediye tarafından yol olarak ayrılan kamuya ait bir yer. Yol güzergahı üstünde ufak ufak büyütülerek koca bir işletmeye sahip olunuyor. Burası için yıkım kararı çıkartıldı ancak belediye yönetimi biz şikayet ettiğimiz zaman dosyayı açıyor, biz belediyeden çıktığımız zaman dosyayı kapatıyor. Buradan gelen kira kime ya da hangi oranlarda dağıtılıyor. Kimler nemalanıyor? Eğer herkesin yol kapatarak dükkan açma hakkı varsa biz de gidelim bir ana caddeyi kapalım orada işletme sahibi olalım" diye konuştu.

'İŞLETME YAPMAZSA BELEDİYE YIKACAK'

Beşiktaş Belediyesi ise konuyla ilgili yasal sürecin devam ettiğini belirterek, "Söz konusu işletmenin bir kısmı şahıs mülkiyetinde bir kısmı ise yol güzergahında genişletilmiş bir alan olduğu tespit edilmiştir. Bu bağlamda gerekli görüşmeler yapılmış ve kaçak yapının yıkımı için 15 günlük süre verilmiştir. Tanınan yasal süreç sonunda işletme sahipleri eğer yıkımı yapmazsa belediye ekipleri tarafından yıkım işlemi gerçekleştirilecek. İşletme imalat iznini 2005 yılında Kaymakamlık tarafından almış, ruhsatı da saçak altında kullanmak koşulu ile kafe izni var ancak yapıda kaç olduğu için yıkım kararı işlemektedir" denildi.

YIKIM GERÇEKLEŞECEK Mİ?

Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri de 6 Ekim Cuma günü sabah saatlerinde söz konusu bölgede yaptığı incelemede kaçak yapının Boğaziçi Koruma Kanunu'nu ihlal ettiğini belirterek yapının kısa sürede yıkılmasını istedi.