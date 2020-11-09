Son dakika: 85 gündür koronavirüs tedavisinde olan Muhittin Böcek'ten haber var

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, yeni tip koronavirüs (KOVID-19) salgını nedeniyle 17 Ağustos 2020'den bu yana Akdeniz Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nin Yoğuın Bakım Ünitesinde tedavi görmekteydi. Böcek'in doktoru açıklama yaparak Böcek'in normal servise geçtiğini duyurdu.

Akdeniz Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Turhan Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek ile birlikte kameraların karşısına geçerek açıklamada bulundu. Rektör Yard. Prof. Dr. Turhan, Böcek'in normal servise çıktığını ve sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.

Böcek'in oğlu Gökhan Böcek ise babasının durumunun çok iyi olduğunu kaydetti.