Ambulansla motosiklet çarpıştı 1 kişi ağır yaralandı

Şişli Piyalepaşa Bulvarı üzerinde bir ambulans hasta almak için girdiği ters yolda motorla çarpıştı. Kaza sonucu motosiklet sürücüsü 26 yaşındaki Musap Gültekin ağır yaralananarak hastaneye kaldırıldı.



Ambulansla motosikletin karıştığı kaza, Şişli Piyalepaşa Bulvarı'nda saat 11.00'da meydana geldi. Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden hasta almaya çıkan 34 YB 9731 plakalı ambulans sürücüsü yasak olan yerden dönüş yapmak istedi. Tam o sırada yolunda giden 26 yaşındaki Musab Gültekin isimli motosiklet sürücüsü hızını alamayarak yanlış yola giren ambulansa çarptı. Kaza sonucu motosiklet sürücüsü Gültekin ağır yaralandı. Ekipler hemen yaralı Musab Gültekin'i Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırılırken ambulans sürücüsü ise hafif yaralandı.





Kaza sonrası olay yerine hemen polis ekipleri geldi. Kaza nedeniyle bulvar üzerinde bir süre trafik oluştu. Ambulans ve motosiklet daha sonra çekici yardımı ile kaldırıldı. Araçların kaldırılmasıyla trafik normale döndü. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.



Ambulans olduğu için yasak olan yoldan geçiş yapmaya çalıştığını dile getiren bir vatandaş, " Ambulans hastaneden çıkmaya çalışıyordu. Motorda soldan devam etti ve ambulansa vurdu. Herhalde ambulans olduğu için geçiş yapmaya çalışıyordu. Bu yol ambulansa ters. Daha sonra yaralıyı ambulansla hastaneye götürdüler " diye konuştu.



"MOTORLULAR SUÇLU GÖSTERİLMESİN"



Her şeyde motorcuları suçlu göstermeye çalışıldığını ifade eden bir motor sürücüsü " Ambulansın bu yoldan girmesi trafik kurallarına göre zaten yasak. Tersten geliyor ve motorcuda sol şeritten gidiyor. Daha sonra sol tarafından vuruyor. Burada direk motoru suçlu göstermeye gerek yok. Ben motorcuyu tanımıyorum. Her şeyde motorcuları suçlu göstermeye çalışıyorlar. Ambulansın geliş yönüne bakarsanız buraya girişi yasak " ifadelerini kullandı.