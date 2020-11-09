Diyarbakır annelerinin 20'nci zaferi: Bir aile daha çocuğuna kavuşuyor

Diyarbakır'da HDP İl Binasında evlat nöbeti tutan annelerden biri daha 434 günlük nöbetin sonunda zafere ulaştı.

14 YAŞINDA DAĞA KAÇIRILMIŞTI

PKK terör örgütü tarafından 2014 yılında daha 14 yaşındayken kandırılarak dağa kaçırılan Y.Y. (20), Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığının müşterek ikna çalışması sonucunda Habur Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yaptı.

Diyarbakır'da evlat nöbetinde 20'nci kavuşma | Video

HDP İL BİNASI ÖNÜNDE BEKLİYORLAR

İkna çalışması sonucu teslim olan örgüt mensubunun ailesinin Diyarbakır'da 434 gündür devam eden evlat nöbetindeki aileler arasında yer aldığı öğrenildi.

ÇOCUĞUNA KAVUŞAN AİLE SAYISI 20 OLDU

Bu teslim olmayla birlikte Diyarbakır'da evlat nöbetinde çocuklarına kavuşan aile sayısı 20 oldu.

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İKİ PKK'LI DAHA TESLİM OLDU

Ayrıca Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı'nın ikna çalışması sonucu, 2 örgüt mensubu daha ikna yoluyla teslim oldu. Teslim olan örgüt mensuplarıyla birlikte yılbaşından bu ikna yoluyla teslim olanların sayısı da 194'e yükseldi.