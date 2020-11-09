‘Geniş ailem’ projesiyle hayata bağlandı

Kocaeli İzmit İlçesinde ikamet eden ve uzun yıllar boyunca inşaatlarda ağır işlerde çalışan Zilfi Çelik, aynı zamanda yatalak olan annesine bakıyordu. Beş yıl önce 15 yıldan bu yana baktığı ve tek yakını olan annesini kaybetti. Annesini kaybettikten sonra iyice bunalıma giren ve kendisiyle ilgilenemeyecek duruma gelen Çelik, hastane korkusu yaşamaya başladı. Korkusu nedeniyle hastaneye gidemeyen Zilfi Çelik'in rahatsızlığı gün geçtikçe daha da arttı. Rahatsızlığı her geçen gün artan ve korkusu nedeniyle hastaneye gidemeyen Çelik'in çevresindekilerin haber vermesi ile yardımına Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yetişti. Çelik, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi başkanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü'nce yürütülen "Geniş Ailem" projesine dâhil edildi."Geniş Ailem" ekibinin desteğiyle hastaneye gitmeyi kabul eden ve korkularını yenen Zifli Çelik, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesine yatırıldı. Çelik, 15 yıldır acı çektiği kasık fıtığı rahatsızlığı nedeniyle ameliyata alındı. Yaklaşık 10 saat süren operasyonun ardından Zilfi Çelik sağlığına kavuştu. 15 yıldır çektiği ağrılardan kurtulan Zilfi Çelik; "Annemin ölümünün ardından yalnızlaştım ve hastane korkum arttı. Ameliyat için korkuyu yenmeme destek olan benim anneme gösterdiğim şefkati bana gösteren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne minnettarım. Benim için çok uğraştılar, haklarını ödeyemem" ifadesini kullandı.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü'nce yürütülen "Geniş Ailem" projesi ile 60 yaş üstü vatandaşlara destek veriyor. Sosyal destek sistemi yetersiz olan, dışa bağımlı konularda kimsesi olmayan vatandaşlara Büyükşehir Belediyesi ekiplerince sağlık, sosyal ve resmi işlemlerde refakat hizmeti veriliyor.