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Veterinerliği 16 milyon için çalışmıyor!

Kanaması olan bir kedi için yardım isteyen , İstanbul Büyükşehir Belediyesi Veterinerliğine ulaştı. Vatandaş, kediyle ilgilenilmeyip ilçe belediyesine yönlendirince Beyaz Masa ve Veteriner isimli sosyal medya hesaplarına şikâyette bulunarak, “İBB veterinerliği 16 milyon için çalışmıyorsunuz kabul edin” dedi.

FATMA DAMLA KAYAYERLİ FATMA DAMLA KAYAYERLİ
Giriş Tarihi: 9.11.2020 11:58 Son Güncelleme: 9.11.2020 12:18 ABONE OL
İBB Veterinerliği 16 milyon için çalışmıyor!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü yetkililerine ulaşan Buse Bilge, kanaması olan bir kedi için yardım istedi. İBB Veterinerliği İlçe belediyesine yönlendirince vatandaş, Beyaz Masa ve İBB Veteriner isimli sosyal medya hesaplarına şikâyette bulundu.

"İBB VETERİNERLİĞİ 16 MİLYON İÇİN ÇALIŞMIYORSUNUZ KABUL EDİN"

Şikâyetini dile getiren Buse Bilge isimli vatandaş, "Kanaması olan hayvanın yardımına gelmeyip ilçe belediyesine yönlendiren İBB veterinerliği 16 milyon için çalışmıyorsunuz kabul edin" diyerek tepkisini ortaya koydu. Sosyal medyada hayvanseverler bu duruma tepki gösterdi.

İBB Veterinerliği 16 milyon için çalışmıyor! | Video

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İBB Veterinerliği 16 milyon için çalışmıyor!
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