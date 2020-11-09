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merkezli 21 ilde eş zamanlı operasyonu

merkezli 21 kentte eş zamanlı yapılanmasına operasyon gerçekleştirildi. Gece yarısı gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda İstanbul'da 38 olmak üzere 21 kentte toplam 70 adreste polis ekipleri gözaltı işlemi yaptı.

İHA
Giriş Tarihi: 10.11.2020 01:42 ABONE OL
İstanbul merkezli 21 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri adreslere eş zamanlı baskın düzenledi
İstanbul merkezli 21 ilde saat 01.00'de gerçekleştirilen FETÖ operasyonunda megakent de Cumhuriyet Başsavcılığı kararıyla Terörle Mücadale Şube Müdürlüğü ekipleri 38 adresin kapısını çaldı. Ataşehir ve Kağıthane'de gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alınırken 21 kentte toplam 70 adrese polis baskını gerçekleştirildi. İstanbul'da gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Terörle Şube Müdürlüğüne(TEM) götürüldü.
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İstanbul merkezli 21 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu
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