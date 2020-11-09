İşte zehir yuvasını yıkan İncir Ağacı! İncir Ağacı’nı buldular ve operasyon başladı

İstanbul Beylikdüzü'nde "Bahçesinde İncir ağacı olan lüks bir villada uyuşturucu satılıyor" ihbarını değerlendiren Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri, incir ağacından yola çıkarak lüks villayı buldu. Villaya operasyon düzenlendi. Uyuşturucu satıcısı M.K., iki buçuk kilogramı aşkın uyuşturucu madde ve 873 uyuşturucu hapla birlikte kiraladığı lüks villada suçüstü yakalandı ve tutuklanarak cezaevine yerleştirildi. SABAH o lüks villayı ve zehir yuvasının yıkılmasına yol açan incir ağacını görüntüledi.

İstanbul Polisi, Beylikdüzü İlçesi'ne bağlı Gürpınar ve Dereağzı Mahalleleri'nde uyuşturucu madde satışı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Söz konusu uyuşturucu maddelerin Dereağzı Mahallesi'nde; bahçesinde incir ağacı bulunan lüks bir villada saklandığı bilgisi üzerine adresi incir ağacından tespit eden ve villayı iki hafta boyunca fiziki takiple izledikten sonra harekete geçen Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri lüks villaya baskın yaptı.

Adreste kalan şüphelinin; kiraladığı söz konusu villaya geçtiğimiz Ekim ayında taşındığı ve uyuşturucu madde imalatı veya ticareti suçundan dolayı İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde kaydı bulunduğu belirlendi. Şüpheli M.K. (26) operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.





İŞTE O KİRALIK ZEHİR VİLLASI...



Adreste yapılan aramalarda; 20 parça halinde iki kilo 431.58 gram "Hibrit Esrar" olarak adlandırılan Skunk maddesi, ağırlığı toplamda 734.14 gram gelen 873 adet uyuşturucu hap, altı parça halinde 3.36 gram Esrar maddesi, paketlenerek satışa hazır hale getirilen uyuşturucu maddelerin tartımında kullanılan bir hassas terazi, bir uzun namlulu tüfek ve 38 adet mermi ele geçirildi.

"Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı veya Ticareti" suçundan ötürü hakkında yasal işlem yapılan şüpheli M.K. adliyeye sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine yerleştirildi. SABAH o lüks villayı ve zehir yuvasının yıkılmasına yol açan incir ağacını görüntüledi.