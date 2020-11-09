Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit 10 Kasım Atatürk’ü anma mesajı yayımladı

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Atatürk'ün ebediyete intikalinin 82.yıl dönümü dolaysıyla bir mesaj yayımladı.

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Başyiğit mesajında şu görüşlere yer verdi: "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, vefatının 82. yıldönümünde saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz. O; milli mücadelemizin önderi, vatanımızın kurtarıcısı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusudur, başkomutan, ilk cumhurbaşkanımız, başöğretmendir. Tüm yaşamını milletimize adamış, aziz milletimizi ve vatanımızı, eşsiz komutanlık vasfı, üstün sevk ve idare yeteneği ile yok olmaktan kurtarmış, milli bir kahramandır.



Atatürk'ün bize emanet ettiği Cumhuriyetimizi her şartta korumak, ilerletmek, gösterdiği hedefe ulaşmak için çaba gösterip onu yücelterek sonsuza kadar yaşatmak, bizim, gelecek nesillere karşı en büyük görevimiz ve sorumluluğumuzdur. İnanıyoruz ki, gelecek nesillerimiz de Cumhuriyetimizi sonsuza kadar yaşatmak için aynı azim ve kararlılıkla mücadele vereceklerdir.



Bu duygu ve düşüncelerle aramızdan ayrılışının 82. yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve bu toprakların bizlere vatan olarak kalabilmesi için fedakârca canlarını ortaya koymuş tüm şehit ve gazilerimizi saygı, özlem, minnet ve rahmetle yâd ediyorum." ifadelerini kullandı.