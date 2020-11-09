Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Mersin'de eylem hazırlığındaki DEAŞ'lılara operasyon: 6 gözaltı

'de eylem hazırlığındaki 'lılara operasyon: 6 gözaltı

'de 'ye yasadığı yollarla gelerek, terör örgütü adına eylem arayışı içinde oldukları belirlenen 6 şüpheli, düzenlenen operasyon ile gözaltına alındı.

DHA
Giriş Tarihi: 9.11.2020 20:54 Son Güncelleme: 9.11.2020 20:56 ABONE OL
Mersin'de eylem hazırlığındaki DEAŞ'lılara operasyon: 6 gözaltı

Terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerini deşifre etmek ve engellemek için çalışmalarını sürdüren Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasa dışı yollardan ülkeye giriş yaptığı, örgüt içerisinde silahlı faaliyet yürüttüğü ve eylem hazırlığında oldukları belirlenen 6 kişiyi tespit etti.

SORGU DEVAM EDİYOR

Jandarma ekipleri, adresleri belirlenen şüphelileri operasyon ile gözaltına aldı. Şüphelilerin kaldıkları evlerde yapılan aramada 7 cep telefonu ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Şüphelilerin, İl Jandarma Komutanlığı'ndaki sorguları devam ediyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Mersin'de eylem hazırlığındaki DEAŞ'lılara operasyon: 6 gözaltı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA