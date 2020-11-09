Oda TV’deki casusluk soruşturması davası başlıyor

TSK'daki köstebek astsubayın Türk ordusunun Suriye ve Libya'daki harekâtlarına yönelik "çok gizli" bilgileri sızdırdığı ODA TV Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız'ın da aralarında bulunduğu sanıklar bugün ilk kez hakim karşısına çıkıyor. Operasyona katılacak askerlerin hangi yolu izleyeceğinden, şehit ve yaralıların taşınacağı güzergâhlara kadar önemli bilgilerin sızdırılmasıyla ilgili bilgilerin yer aldığı iddianamede 3 sanık hakkında, 6 yıl 3'er aydan 17 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası isteniyor. Müyesser Yıldız ve astsubay Erdal Baran 11 Haziran'da tutuklanırken, TELE1 Ankara Temsilcisi Dükel adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.