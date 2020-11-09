Sabrettiler zafere ulaştılar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli Uluslararası Fuar Merkezi'nde AK Parti Kocaeli İl Kongresi'ne katıldı. Kentte sevgi gösterileriyle karşılanan Başkan Erdoğan, dünün sıcak gündemi olan Azerbaycan'ın Şuşa zaferini kutlayarak sözlerine başladı. AK Partili gençlerin salonda Türkiye Azerbaycan bayraklarını dalgalandırması eşliğinde konuşan Başkan Erdoğan "Sözlerime Ermenistan tarafından işgal edilen 7 şehrini ve Dağlık Karabağ'ı kurtarmak için mücadele eden Azerbaycanlı kardeşlerimin Şuşa zaferini tebrik ederek başlamak istiyorum. 30 yıldır Minsk 3'lüsü tarafından aldatılan, ihmal edilen ve masa başında akıbeti meçhul olarak bekleyen Azerbaycanlı Türk kardeşlerimiz bu sabrın sonunda zafere ulaştılar. Türkiye en başından beri Azerbaycanlı Türk kardeşlerinin yanında oldu. İşgal altındaki topraklarının kurtarma mücadelelerinde yanında oldu. Ermenistan'ın saldırılarıyla başlayan çatışmalar sonucunda adım adım özgürlüğe kavuşan Azerbaycanlı kardeşlerimin sevinci bizim de sevincimizdir. Kalan kısmının özgürlüğe kavuşmasının işaretidir." dedi.







İşte Başkan Erdoğan'ın konuşmasının diğer satırbaşları

Her dönemde bu toprakları Türkiye olmaktan çıkarmak için yola çıkan Haçlılara haddini bildiren Kocaeli... Fetihler otağı, fatihler yatağı Kocaeli... Küllerinden yeniden dirilen yiğit Kocaeli... Kocaeli, 19 yıldır terörle, vesayetçilerle, darbecilerle mücadelemizde hep yanımızda oldu. Kocaeli 19 yıldır ülkemizi kalkındırma, geliştirme mücadelemizde hep yanımızdaydı. Yol arkadaşımız Kocaeli. Milletimizle kurduğumuz gönül bağını hep el üstünde tuttu. Türkiye'nin yeni bir yol ayrımında olduğu şu günlerde Kocaeli'nden yine en büyük desteği bekliyoruz. Sadece bu yıl yaptığımız 1 milyon yeni üye bunun en büyük ispatıdır. AK Parti 11 milyon 200 bin üyesiyle Türkiye'nin en büyük ve geniş tabanlı partisidir. Genel Başkanı'ndan mahalle temsilcisine kadar AK Parti teşkilatlarının tüm mensupları milletimizle bağı güçlendirmekle mükelleftir. Millet yoksa AK Parti de yoktur. Bunun için AK Parti teşkilatlarında görev alan herkes 24 saat milletimizle beraber olmak mecburiyetindedir. Her kim kendisini erişilmez, ulaşılmaz yere koyarsa hele hele kibir ve fitneye bulaşırsa bu partide yeri kalmamış demektir. Hiçbir meşgale milletin gönlünü kırmanın, milleti hor görmenin bahanesi olamaz. Bunun için kurulduğumuz günden bu yana partimize hizmet vermiş arkadaşlarımızdan başlayarak herkese ulaşacağız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kocaeli Toplu Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar | Video

KURUYAN DALLARI BUDANDIKÇA GÜÇLENEN AĞAÇ GİBİYİZ: Kuruyan dalları budandıkça güçlenen ağaç gibi ülkemizin her köşesine kollarımızı saracağız. Bu millete efendi değil, hizmetkar olmanın gayreti içinde olacağız. AK Parti'nin misyonu 81 vilayetimizin her birinde ülkemizi hedeflerine ulaştırmaktır. Her gün yeni bir gönüle girerek bu misyon doğrultusunda gece gündüz çalışacağız. AK Parti güçlendikçe Türkiye güçlenir. AK Parti kazandıkça Türkiye kazanır, AK Parti çalıştıkça, hizmet ettikçe milletimiz kazanır. Kuruluşundan bugüne teşkilatlarımızda görev almış tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum.







CHP, İZMİR'DE ENKAZ ALTINDA KALDI

Deprem gibi ortak bir acıyı devlete, hükümete, şahsıma karşı kullanmaya çalışanlara iki çift laf etmek istiyorum. Kendi sorumlu oldukları yerlerde İzmir depremi CHP'nin enkaz altında kaldığı bir depremdir. İzmir'in kahir ekseriyetinde on yıllardır CHP belediyeleri yok mu? Bunların inşası ile ilgili adımlarını müsaade etmediniz mi? Ruhsatlarını siz vermediniz mi? Sulak arazilere inşa izni veren siz değil misiniz? Şimdi nasıl oluyor da kalkıp buradan iktidara fatura kesmeye kalkıyorsunuz. Bunların sorumlusu sizsiniz. Her yerde yatay mimari diye bağıran bir cumhurbaşkanı var ama siz dikey mimariyi tercih ettiniz. Bunun adı yüzsüzlükten öte ahlaksızlıktır. Milletimiz adına bunlara diyoruz ki ya hayır konuşun ya da susun. Siz en iyi bildiğiniz iş olan parti içi kavgayla uğraşın. Bugüne kadar şehirlerimizin önemli bir kısmını adeta baştan inşa ederek önemli bir yere geldik. Zamanın dar olduğunu da biliyoruz. Önümüzdeki 5 yıl içinde riskli bölgelerde acilen dönüştürülmesi gereken konutları tekrar inşa ederek bu hususta da tarihi bir imza atacağız.İzmir depremi hepimize, ülkemize karşı karşıya bulunduğu tabii felaketler gerçeğini bir kez daha hatırlattı.

ESNAFA 50 BİN TL HİBE: Kocaeli, 1999 depreminden dolayı acıları en iyi bilen kentlerin başında geliyor. İzmir depreminde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Depremin ardından devletimiz tüm bakanlıkları ve kurumlarıyla İzmir halkının yardımına koştu. İnşallah bir yıl içinde oradaki çalışmalarımızı tamamlayacak ve depremzede kardeşlerimize konutlarını teslim edeceğiz. Yıkılan ve yıkılacak durumda olan binalardan eşyalarını alamayanlara 30 biner lira nakdi yardımda bulunuyoruz. Taşınan ev sahiplerine 13 bin lira, kiracılara 5 bin lira yardım yapılıyor. Esnafa 50 bin TL'ye kadar hibe desteği veriliyor.