Savaş abi unutulmadı! Sevenleri mezarı başında dua okudu

Usta gazeteci Savaş Ay, ölümünün 7'inci yıldönümünde sevenleri tarafından Topkapı'daki mezarlığında anıldı. Usta gazetecinin sevenleri, Topkapı Mezarlığı'ndaki kabrine giderek dualar okudu, kabir temizliği yaptı.

A Takımı programıyla yıllarca evlere konuk olan, halkın nabzını tutan ve bu nedenle Türkiye'nin "Savaş abisi" olarak anılan Savaş Ay, yakalandığı gırtlak kanserine yenik düşerek 9 Kasım 2013'te hayatını kaybetti. Ölümüyle Türkiye'yi yasa boğan Savaş Ay, ölüm yıldönümünde dün kabri başında anıldı. Usta gazetecinin sevenleri, Topkapı Mezarlığı'ndaki kabrine giderek dualar okudu, kabir temizliği yaptı.