Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu! 27 kişiye gözaltı kararı

Edinilen bilgiye göre, terörün finans kaynaklarından olan kaçakçılıkla mücadele kapsamında, Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 2-8 Kasım arasında il merkezi ve ilçelerinde operasyon başlatıldı.Operasyonlar kapsamında, 55,73 gram esrar, 6,04 gram metamfetamin, 4,5 gram eroin, 3 adet ecstasy, 2 adet uyuşturucu kullanmaya yarayan aparat, 203 adet cep telefonu, 890 paket kaçak sigara, 15 adet tarihi eser olduğu değerlendirilen obje, 9 kilo 75 gram kaçak tütün ele geçirildi.Operasyonlarda ayrıca resmi belgede sahtecilik olayında 1 adet sahte plaka, parada sahtecilik olayında ise 6 adet sahte 100 lira ele geçildi. Yapılan operasyonlar kapsamında 27 şüpheli hakkında gerekli yasal işlem yapıldığı öğrenildi.