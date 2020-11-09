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: Alarm zilleri çalıyor! Su seviyesi yüzde 25'in altına düştü, resmi açıklama geldi...

haberine göre; 'deki 'nda su seviyesi yüzde 25'in altına düştü. Alarm zillerinin çaldığı baraj ile ilgili resmi açıklama geldi. Açıklamada, "Toplam 51 milyon metreküp kapasiteli barajda, şu anda 12 milyon 220 bin metreküp su bulunuyor." denildi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

DHA
Giriş Tarihi: 9.11.2020 10:51 Son Güncelleme: 9.11.2020 11:13 ABONE OL
Son dakika: Alarm zilleri çalıyor! Su seviyesi yüzde 25'in altına düştü, resmi açıklama geldi...

'nin içme suyunun büyük bir bölümün karşılayan 'nda su seviyesi yüzde 24'e düştü. Başiskele ilçesinde bulunan Yuvacık Barajı'nda, yeterli yağışın olmaması nedeniyle su seviyesi düştü.

Son dakika: Alarm zilleri çalıyor! Su seviyesi yüzde 25'in altına düştü, resmi açıklama geldi...

Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 'nda, su oranı yüzde 24 oranına düştü.

Son dakika: Alarm zilleri çalıyor! Su seviyesi yüzde 25'in altına düştü, resmi açıklama geldi...

Toplam 51 milyon metreküp kapasiteli barajda, şu anda 12 milyon 220 bin metreküp su bulunuyor. Önümüzdeki günlerde beklenen yağışların ardından barajdaki su seviyesinin tekrar yükselmesi bekleniyor.

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Son dakika: Alarm zilleri çalıyor! Su seviyesi yüzde 25'in altına düştü, resmi açıklama geldi...
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