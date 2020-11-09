SON DAKİKA... FETÖ'de kavga başladı! Teröristbaşı Gülen'in yerine kim geçecek?

Edinilen son dakika bilgisine göre 15 Temmuz hain darbe girişiminin faili Fetullahçı terör örgütünde liderlik kavgası başladı. Durumu gittikçe ağırlaşan ve 80 yaşına merdiven dayayan kanlı örgütün lideri Fetullah Gülen'in yerini ve örgütün tüm dünyadaki kara para, vurgun ve bağış ağının hakimi olmak isteyen ekipler birbiriyle örgüt içinde adeta çatışmaya başladı. İşte FETÖ'de yaşanan son dakika çekişmeleri;
Liderliğe kimin geçeceği tartışmaları FETÖ'yü şimdiden karıştırdı. Gülen'in örgüt üzerindeki gölgesi Mustafa Özcan'la "gelenekçiler" arasında rekabet kızışıyor.
SON DAKİKA TERÖRİSTBAŞI GÜLEN AĞIRLAŞTI, KAVGA BAŞLADI
FETÖ'de giderek ağırlığını hissettiren en önemli konulardan biri de FETÖ'nün liderlik koltuğuna kimin oturacağı. Örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in giderek ağırlaşan durumu bir tarafta, örgüt içinde yıllardır kendisine yol çizen örgüt üyeleri diğer tarafta. Elebaşı Fetullah Gülen öldükten sonra yerine geçeceği söylenen Mustafa Özcan, liderlik konusunda adı en fazla geçen isimlerden biri olmakla birlikte, örgütün para kasası olarak da bilinen Özcan'ın, gelenekçi isimlerle arasındaki kavga örgüt içi krizi derinleştiriyor.
GÜLEN'İN KORUDUĞU ÖZCAN DİĞER KRİTİK İSİMLERLE KAVGA HALİNDE
Örgüt içinde yaptığı yolsuzluklara rağmen her seferinde Gülen tarafından korunan Özcan'ın, farklı ülkelerde firari durumda bulunan Mehmet Ali Şengül, İsmail Büyükçelebi, İsmet Aksoy ve Şerif Ali Tekalan gibi örgütün gelenekçi kanadını oluşturan yöneticilerle de çekişme halinde olduğu dava dosyalarındaki ifadelerde yer alıyor.
HAİNLERİN BAŞYÜCELER VE İSTİŞARE DEDİĞİ HEYETLERDE YER ALIYOR!
Özcan aynı zamanda "Başyüceler" ya da "istişare heyeti" de denilen örgüt içi kurulda da yer alıyor. Alınan son dakika bilgilerine göre "Gülen'in örgüt üzerindeki gölgesi" sözde "Türkiye imamı" Özcan'ın adı öne çıksa da onun aynı zamanda örgütün para akışını kontrol etmesi, yolsuzluklarda adının geçmesi diğer örgüt üyelerinin tepkisine neden oluyor.
10 MİLYON ÖDÜLLE ARANIYOR
Dünyanın birçok yerinden Pensilvanya'ya gönderilen örgütün mali kaynaklarını, kendine yakın kişilere aktardığı ortaya çıkan Özcan'ın hedef alınması üzerine devreye giren elebaşı Gülen, yolsuzluk tartışmalarının üstünü kapattı. Mustafa Özcan, İçişleri Bakanlığının Terörden Arananlar Listesi'nde 10 milyon lira ödülle kırmızı kategoride yer alıyor.