SON DAKİKA... FETÖ'de kavga başladı! Teröristbaşı Gülen'in yerine kim geçecek?

SON DAKİKA TERÖRİSTBAŞI GÜLEN AĞIRLAŞTI, KAVGA BAŞLADI

FETÖ'de giderek ağırlığını hissettiren en önemli konulardan biri de FETÖ'nün liderlik koltuğuna kimin oturacağı. Örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in giderek ağırlaşan durumu bir tarafta, örgüt içinde yıllardır kendisine yol çizen örgüt üyeleri diğer tarafta. Elebaşı Fetullah Gülen öldükten sonra yerine geçeceği söylenen Mustafa Özcan, liderlik konusunda adı en fazla geçen isimlerden biri olmakla birlikte, örgütün para kasası olarak da bilinen Özcan'ın, gelenekçi isimlerle arasındaki kavga örgüt içi krizi derinleştiriyor.