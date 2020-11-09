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Son Dakika! : 9 Kasım ’de corona virüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? günlük son durum tablosu…

Dünya genelinin ardından 11 Mart 2020 tarihinde ilk corona virüsü vakası görülen ülkemizde son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Mart ayından bu yana uzman ekipleri tarafından yapılan çalışmalarla belirlenen koronavirüs vaka ve ölü sayıları Sağlık Bakanı tarafından gerek kişisel Twitter hesabı gerekse Bilim Kurulu Toplantıları sonrası canlı yayında açıklanmaya devam ediyor. Bakan Koca tarafından bugün (9 Kasım 2020 Pazartesi) açıklanması beklenen ve içerisinde entübe, yoğun bakım ve sayıları bulunan ile günlük son durum tablosu verilerini öğrenmek isteyenler 9 Kasım ’de corona virüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? sorusuna yanıt arıyor. İşte Sağlık Bakanlığı ile 9 Kasım korona tablosu ve son dakika Türkiye’de corona virüs vaka ve ölü sayısı verileri…

Giriş Tarihi: 9.11.2020 19:48 Son Güncelleme: 9.11.2020 19:48 ABONE OL
Son Dakika! 9 KASIM KORONA TABLOSU: 9 Kasım Türkiye’de corona virüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanlığı günlük son durum tablosu…

Geçtiğimiz Mart ayında ülkemizde etkisini gösteren ve ilk vakası ortaya çıkan corona virüs pandemisine ilişkin son dakika haberleri peş peşe gelmeye devam ediyor. Havaların ısındığı yaz aylarında koronavirüs vaka ve ölü sayılarında yaşanan düşüşün ardından sıcaklıkların düşüş gösterdiği Sonbahar ayları itibariyle tekrar artış göstermeye başlamıştı. Salgının ilk ortaya çıktığı 11 Mart 2020 tarihinden bu yana uzman ekipleri tarafından yapılan çalışmalar ışığında elde edilen entübe, yoğun bakım ve sayılarını da içeren ve günlük sondurum verileri ile ilgili detaylar vatandaşlarımız tarafından merak edilerek 9 Kasım 'de corona virüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? sorusuyla araştırılıyor. Peki 9 Kasım korona tablosu nasıl? Bu başlık altında 9 Kasım Türkiye'de corona virüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? sorusu yanıtları ve tüm son dakika koronavirüs haberlerini bu başlık altında bulabilirsiniz…

9 KASIM KORONA TABLOSU: TÜRKİYE'DE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYISI KAÇ OLDU? (9 KASIM PAZARTESİ)

Sağlık Bakanlığı filyasyon uzman ekipleri tarafından elde edilen entübe, yoğun bakım ve iyileşen hasta sayıları bilgileriyle 9 Kasım korona tablosu ve vatandaşlarımız tarafından merak edilen 9 Kasım Türkiye'de corona virüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? sorusuna ilişkin bilgilerle son dakika haberleri şöyle;

Son Dakika! 9 KASIM KORONA TABLOSU: 9 Kasım Türkiye’de corona virüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanlığı günlük son durum tablosu…

9 KASIM TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

Bugün tespit edilen 2.576 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız dünden 127 fazla. Salgının yayılma hızının arttığı bu dönemde en etkili silahımız düzgün şekilde ağız ve burnunu kapayacak şekilde maske takmaktır. Maskenizi doğru takarak virüs yükünü azaltın

Son Dakika! 9 KASIM KORONA TABLOSU: 9 Kasım Türkiye’de corona virüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanlığı günlük son durum tablosu…

8 KASIM TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

Bugün tespit edilen 2.516 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 2.740'a ulaştı. Bugün taburcu olan 2.000'den fazla iyileşen hastamız oldu. Zorunlu olmadıkça kalabalık ortamlardan uzak durun. Hijyene dikkat edin. Maske kullanın.

ANKARA'DA SANAYİ ÇALIŞANLARINA MESAİ SAATİ DÜZENLEMESİ

Ankara Valiliği, koronavirüs salgını yayılımının en aza indirilmesi amacıyla, Organize Sanayi Bölgeleri (OSB), Küçük Sanayi Siteleri ve Sanayi Kuruluşları'nın çalışma saatlerinde bazı değişikliklere gidildiğini duyurdu.

Ankara Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Vali Vasip Şahin başkanlığında olağanüstü toplanarak gündemindeki konuları görüşüp bazı kararlar aldı. Buna göre, salgının yayılmasının azaltılması amacı doğrultusunda; Ankara'da faaliyet gösteren Organize Sanayi Bölgeleri, Küçük Sanayi Siteleri ve Sanayi Kuruluşları için 16 Kasım 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere mesai saatlerinin 07.00-16.00 olarak düzenlenmesine, vardiya saatlerinin de buna göre düzenlenmesine karar verildi. Gerekli tedbirlere uymayanlar hakkında adli işlem başlatılacağı ifade edildi.

Son Dakika! 9 KASIM KORONA TABLOSU: 9 Kasım Türkiye’de corona virüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanlığı günlük son durum tablosu…

7 KASIM TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

Bugün tespit edilen 2.483 yeni hastamız var. Hasta sayımız da ağır hasta sayımız da artıyor. Güvenli aşı uygulamasına kadar hep birlikte tedbirlere uymak zorundayız. Zorunlu olmadıkça kalabalık ortamlardan uzak durun. Maske takın. Virüs yükünü azaltın.

ALMANYA'DAN MÜJDE: PFIZER'İN COVİD-19 AŞISI 2021'İN İLK ÇEYREĞİNDE PİYASADA

Koronavirüs (Covid-19) aşısını geliştiren BioNTech ve Pfizer, gelen olumlu verilerinin ardından aşının 2021'in ilk çeyreğinde piyasaya sürülebileceği ifade edildi.

Koronavirüs aşısını geliştiren Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucusu olduğu BioNTech ve ABD merkezli ilaç şirketi Pfizer'in, gelen olumlu verilerinin ardından bu ay içinde ABD'ye koronavirüs aşısı için onay başvurusunu sunacakları belirtildi. Paylaşılan verilerde, geliştirilen Covid-19 aşısında test yapılan gönüllülerin %90'nında sonuçların olumlu olduğu ifade edildi. Alman basınına düşen haberde, test yapılan gönüllülerde, 'ciddi bir güvenlik kaygısı' görülmediği aktarıldı. Ocak ayının ortasından bu yana geliştirilen BioNTech şirketinin BNT162b2 aşısı, onay için hayati önem taşıyan 3 fazlı test çalışmasına Temmuz ayı sonunda çeşitli ülkelerde başlandı. Yaklaşık 43 bin 500'den fazla gönüllüye her üç haftada bir yapılan aşıda ciddi yol alındığı bildirildi.

İKİNCİ AŞI TESTLERİNİN SONUÇLARI BU HAFTA ÇIKACAK

Şirketin ikinci testlerinin bu hafta sonu duyurulacağı bildirildi. Aşının sadece Covid-19'a karşı değil, ağır hastalıkların seyrine karşı da ne ölçüde koruduğu kontrol edilecek. Genel manada ise aşının hem koruyucu etkisi hem de herhangi bir yan etkisi olup olmadığı, iki yıllık bir sürede belli olacak.

ALMANYA AŞIYI 2021'İN İLK ÇEYREĞİNDE BEKLİYOR

Almanya 'ndan yapılan açıklamada, aşının 2021'in ilk çeyreğinden önce alınmayacağı ifade edildi. Açıklamada, "Olumlu bir risk-fayda oranının teyit edilebileceği varsayılırsa, ilk onayların en erken 2021'in ilk çeyreğinde gelmesi bekleniyor" denildi.

Son Dakika! 9 KASIM KORONA TABLOSU: 9 Kasım Türkiye’de corona virüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanlığı günlük son durum tablosu…

6 KASIM TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

Bugün tespit edilen 2.436 hastamız var. Ağır hasta sayımız artıyor. Sağlık hizmetinde bir güçlük yaşamamak için sağlık çalışanlarımıza dinlenecek zaman tanımalıyız. Bu ancak tedbirlere birlikte uymakla mümkün. Maske takın. Mesafenizi koruyun.

İSTANBUL'DA TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI, KOVİD-19 TEDBİRLERİ KAPSAMINDA DENETLENDİ

İstanbul'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde toplu taşıma araçlarında denetim yapıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda toplu taşıma araçlarını kontrol etti.

Esenyurt'ta otobüs, minibüs ve taksiler, maske, mesafe ve hijyen önlemleri doğrultusunda denetlendi.

Ekipler, araçlara ayakta yolcu alınıp alınmadığını, sürücü ve yolcuların maske takıp takmadığını, sosyal mesafeye uyulup uyulmadığını, sürücülerin emniyet kemeri takıp takmadığını ve hijyen kurallarına uyulup uyulmadığını kontrol etti.

Ayrıca yolcular, temizlik, maske ve mesafe kuralları konusunda uyarıldı.

Kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uygulandı.

Son Dakika! 9 KASIM KORONA TABLOSU: 9 Kasım Türkiye’de corona virüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanlığı günlük son durum tablosu…

5 KASIM TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

Bugün tespit edilen 2.311 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız dünden 100 fazla. Bu artışa engel olmak zorundayız. Hastalığa yakalanmayı göze alacak kadar mecbur olmadıkça temas ve hareketlilikten uzak durun. Hijyene önem verin. Maske kullanın.

ADANA'DA KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA MESAİ SAATLERİ DEĞİŞTİ

Adana'da korona virüs tedbirleri kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarında 2 farklı mesai dilimine geçildi.
Adana Valiliğinden yapılan açıklamada, "Korona virüs (Covid-19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmiştir.

Tüm bu tedbirlere ek olarak ilimizde mesai saatleri 09.11.2020 tarihinden itibaren 08:30-12:30 ve 13:00-17:00 şeklinde uygulanacaktır. Özel kanun, tüzük ve yönetmeliklere göre çalışma saatlerinin farklı olarak düzenlenmesi zorunlu olan kamu kurum ve kuruluşlarına ait hükümler saklıdır" denildi.

Son Dakika! 9 KASIM KORONA TABLOSU: 9 Kasım Türkiye’de corona virüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanlığı günlük son durum tablosu…

4 KASIM TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

Bugün tespit edilen 2.391 hastamız var. Ağır hasta sayımız 2.464'e ulaştı. Salgının kontrol altında tutulması teması azaltmadan mümkün değil. Sağlık personelimiz yorgun düşmemeli. Onlara destek olmak için teması azaltın. Hijyene önem verin. Maske kullanın.

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Son Dakika! 9 KASIM KORONA TABLOSU: 9 Kasım Türkiye’de corona virüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanlığı günlük son durum tablosu…
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