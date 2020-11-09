Son Dakika! 9 KASIM KORONA TABLOSU: 9 Kasım Türkiye’de corona virüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanlığı günlük son durum tablosu…

Geçtiğimiz Mart ayında ülkemizde etkisini gösteren ve ilk vakası ortaya çıkan corona virüs pandemisine ilişkin son dakika haberleri peş peşe gelmeye devam ediyor. Havaların ısındığı yaz aylarında koronavirüs vaka ve ölü sayılarında yaşanan düşüşün ardından sıcaklıkların düşüş gösterdiği Sonbahar ayları itibariyle tekrar artış göstermeye başlamıştı. Salgının ilk ortaya çıktığı 11 Mart 2020 tarihinden bu yana Sağlık Bakanlığı filyasyon uzman ekipleri tarafından yapılan çalışmalar ışığında elde edilen entübe, yoğun bakım ve iyileşen hasta sayılarını da içeren 9 Kasım korona tablosu ve günlük sondurum verileri ile ilgili detaylar vatandaşlarımız tarafından merak edilerek 9 Kasım Türkiye'de corona virüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? sorusuyla araştırılıyor. Peki 9 Kasım korona tablosu nasıl? Bu başlık altında 9 Kasım Türkiye'de corona virüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? sorusu yanıtları ve tüm son dakika koronavirüs haberlerini bu başlık altında bulabilirsiniz…
Sağlık Bakanlığı filyasyon uzman ekipleri tarafından elde edilen entübe, yoğun bakım ve iyileşen hasta sayıları bilgileriyle 9 Kasım korona tablosu ve vatandaşlarımız tarafından merak edilen 9 Kasım Türkiye'de corona virüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? sorusuna ilişkin bilgilerle son dakika haberleri şöyle;
Bugün tespit edilen 2.576 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız dünden 127 fazla. Salgının yayılma hızının arttığı bu dönemde en etkili silahımız düzgün şekilde ağız ve burnunu kapayacak şekilde maske takmaktır. Maskenizi doğru takarak virüs yükünü azaltın
Bugün tespit edilen 2.516 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 2.740'a ulaştı. Bugün taburcu olan 2.000'den fazla iyileşen hastamız oldu. Zorunlu olmadıkça kalabalık ortamlardan uzak durun. Hijyene dikkat edin. Maske kullanın.
Ankara Valiliği, koronavirüs salgını yayılımının en aza indirilmesi amacıyla, Organize Sanayi Bölgeleri (OSB), Küçük Sanayi Siteleri ve Sanayi Kuruluşları'nın çalışma saatlerinde bazı değişikliklere gidildiğini duyurdu.
Ankara Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Vali Vasip Şahin başkanlığında olağanüstü toplanarak gündemindeki konuları görüşüp bazı kararlar aldı. Buna göre, salgının yayılmasının azaltılması amacı doğrultusunda; Ankara'da faaliyet gösteren Organize Sanayi Bölgeleri, Küçük Sanayi Siteleri ve Sanayi Kuruluşları için 16 Kasım 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere mesai saatlerinin 07.00-16.00 olarak düzenlenmesine, vardiya saatlerinin de buna göre düzenlenmesine karar verildi. Gerekli tedbirlere uymayanlar hakkında adli işlem başlatılacağı ifade edildi.
Bugün tespit edilen 2.483 yeni hastamız var. Hasta sayımız da ağır hasta sayımız da artıyor. Güvenli aşı uygulamasına kadar hep birlikte tedbirlere uymak zorundayız. Zorunlu olmadıkça kalabalık ortamlardan uzak durun. Maske takın. Virüs yükünü azaltın.
Koronavirüs (Covid-19) aşısını geliştiren BioNTech ve Pfizer, gelen olumlu verilerinin ardından aşının 2021'in ilk çeyreğinde piyasaya sürülebileceği ifade edildi.
Koronavirüs aşısını geliştiren Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucusu olduğu BioNTech ve ABD merkezli ilaç şirketi Pfizer'in, gelen olumlu verilerinin ardından bu ay içinde ABD'ye koronavirüs aşısı için onay başvurusunu sunacakları belirtildi. Paylaşılan verilerde, geliştirilen Covid-19 aşısında test yapılan gönüllülerin %90'nında sonuçların olumlu olduğu ifade edildi. Alman basınına düşen haberde, test yapılan gönüllülerde, 'ciddi bir güvenlik kaygısı' görülmediği aktarıldı. Ocak ayının ortasından bu yana geliştirilen BioNTech şirketinin BNT162b2 aşısı, onay için hayati önem taşıyan 3 fazlı test çalışmasına Temmuz ayı sonunda çeşitli ülkelerde başlandı. Yaklaşık 43 bin 500'den fazla gönüllüye her üç haftada bir yapılan aşıda ciddi yol alındığı bildirildi.
Şirketin ikinci testlerinin bu hafta sonu duyurulacağı bildirildi. Aşının sadece Covid-19'a karşı değil, ağır hastalıkların seyrine karşı da ne ölçüde koruduğu kontrol edilecek. Genel manada ise aşının hem koruyucu etkisi hem de herhangi bir yan etkisi olup olmadığı, iki yıllık bir sürede belli olacak.
Almanya Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, aşının 2021'in ilk çeyreğinden önce alınmayacağı ifade edildi. Açıklamada, "Olumlu bir risk-fayda oranının teyit edilebileceği varsayılırsa, ilk onayların en erken 2021'in ilk çeyreğinde gelmesi bekleniyor" denildi.
Bugün tespit edilen 2.436 hastamız var. Ağır hasta sayımız artıyor. Sağlık hizmetinde bir güçlük yaşamamak için sağlık çalışanlarımıza dinlenecek zaman tanımalıyız. Bu ancak tedbirlere birlikte uymakla mümkün. Maske takın. Mesafenizi koruyun.
İstanbul'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde toplu taşıma araçlarında denetim yapıldı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda toplu taşıma araçlarını kontrol etti.
Esenyurt'ta otobüs, minibüs ve taksiler, maske, mesafe ve hijyen önlemleri doğrultusunda denetlendi.
Ekipler, araçlara ayakta yolcu alınıp alınmadığını, sürücü ve yolcuların maske takıp takmadığını, sosyal mesafeye uyulup uyulmadığını, sürücülerin emniyet kemeri takıp takmadığını ve hijyen kurallarına uyulup uyulmadığını kontrol etti.
Ayrıca yolcular, temizlik, maske ve mesafe kuralları konusunda uyarıldı.
Kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uygulandı.
Bugün tespit edilen 2.311 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız dünden 100 fazla. Bu artışa engel olmak zorundayız. Hastalığa yakalanmayı göze alacak kadar mecbur olmadıkça temas ve hareketlilikten uzak durun. Hijyene önem verin. Maske kullanın.
Adana'da korona virüs tedbirleri kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarında 2 farklı mesai dilimine geçildi.
Adana Valiliğinden yapılan açıklamada, "Korona virüs (Covid-19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmiştir.
Tüm bu tedbirlere ek olarak ilimizde mesai saatleri 09.11.2020 tarihinden itibaren 08:30-12:30 ve 13:00-17:00 şeklinde uygulanacaktır. Özel kanun, tüzük ve yönetmeliklere göre çalışma saatlerinin farklı olarak düzenlenmesi zorunlu olan kamu kurum ve kuruluşlarına ait hükümler saklıdır" denildi.
Bugün tespit edilen 2.391 hastamız var. Ağır hasta sayımız 2.464'e ulaştı. Salgının kontrol altında tutulması teması azaltmadan mümkün değil. Sağlık personelimiz yorgun düşmemeli. Onlara destek olmak için teması azaltın. Hijyene önem verin. Maske kullanın.