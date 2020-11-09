SON DAKİKA HABERLER: İzmir depremi için uyaran uzman isim kritik şehirleri açıkladı! 7.8 büyüklüğünde deprem geliyor...

Bu şekilde yapılmayan, bu depremle riskli hale gelen pek çok binanın şu an kurtulmuş olsa da daha küçük bir depremde bile yıkılabileceğinin altını çiziyor ve ekliyor: "Tabii tüm bunlar halkın gelir seviyesiyle ilgili. Gelişmiş ülkelerde çok daha büyük depremlerde bile yıkım olmuyor. Bir ülkede ekonomi ne kadar gelişmişse, depremlerde yaşanan can kaybı o kadar az olur."