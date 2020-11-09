Son dakika: Hamidiye SU’da yeni skandallar! Analiz yapılmadan sular şişeleniyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) meclisi Kasım ayı ilk oturumu İBB Meclisi 1'inci Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında Yenikapı'daki Avrasya Gösteri Merkezi'nde saat 15.30'da başladı. Mecliste SABAH gazetesinin 5 Ekim'de gündeme getirdiği Hamidiye Su A.Ş'deki usulsüzlükler ve yolsuzluklar gündeme geldi.





'BİRKAÇ AİLE HAMİDİYE SUYU YÖNETİYOR'



AK Parti İBB Meclis Üyesi Ahmet Hamdi Gürbüz konuya ilişkin "Hamidiye suyu tarihi ecdat yadigarı ve İBB'nin göz bebeği bir iştirak kurumudur. Yıllardır İstanbul halkına hizmet veren bu kuruluşun tesisleşmesinden dağıtım organizasyonuna kadar bugüne kadar övgüler almış ve İstanbul'un Kemerburgaz bölgesindeki pırıl pırıl akan suyu sağlıklı bir şekilde İstanbul halkının hizmetine sunulmuştur. Ancak Sayın Ekrem İmamoğlu'nun Belediye Başkanı seçilmesinden sonra Hamidiye'de yönetim zafiyetinin olduğunu hepimiz görmekteyiz. Öyle ki burayı kimin yönettiği dahi belli değil. Özellikle Hamidiye iştirakinin Göktürk bölgesinde birkaç ailenin yönettiği herkes tarafından bilinmektedir. Buralara örnek verecek olursak 10 Ocak 2020 tarihinde kurulan şirketler yine aile ailelere ait çalışanlar ve aynı kişiler tarafından kurulduğu da resmi olarak bilinmektedir" dedi.





'ANALİZ YAPILMADAN SATIŞA SUNULUYOR'



Farklı su kaynaklarının hiçbir analiz yapılmadan Hamidiye Su şişelerine doldurularak İstanbul halkına dağıtıldığını belirten Gürbüz, "Hamidiye'nin kendi su kaynağı yeterli iken bu kaynaklara ilave olarak farklı su kaynaklarından hiçbir kontrol, laboratuvar çalışması ve analiz dahi yapılmadan suların şişelenerek İstanbul halkına satıldığı bilinmektedir. Hamidiye'de ciddi usulsüzlükler yapılıyor. 80 bin adet kayıtlı damacanın 25 bine düştü ifade ediliyor. Eyüpsultan'ı kazanamadık bari suyundan istifa edelim ve oradan kazanalım anlayışı ile koskoca bir çınar olan kurum yok edilmektedir.



Sözleşmesi olan dağıtım şirketleri hiçbir dayanak gösterilmeden sözleşmeleri usulsüzce feshedilip yeni şirketlerle çok fahiş fiyatlarla sözleşmeler imzalanmaktadır. Yine dağıtım organizasyonda ciddi fahiş, yüksek fiyatların olduğu da resmi olarak tespit edilmiştir. En önemlisi ise Sayın Ekrem İmamoğlu yönetimindeki Hamidiye A.Ş İstanbul'da bugün 12 liraya sattığı suyu Muğla'da 11 liraya, İzmir'de ise 10 liraya sattığı görülmektedir. İstanbul ormanlarından çıkan bu suyun İstanbul halkına başka illerden çok daha fazlaya satmak üstelik taşıma ve nakliye giderleri olmadığı halde pahalıya kullandırmak CHP Belediyesinin İstanbul'a verdiği hizmet anlayışını bir kez daha ortaya koymaktadır. Hamidye A.Ş. şu anda yandaşların ticarethanesine dönüşmüştür" diye konuştu.

5 KRİTİK SORU ÖNERGESİ



Gürbüz söz konusu skandallara ilişkin konuşmasının ardından başkanlık makamı tarafından yanıtlanmak üzere şu kritik soruları sordu:

*Hamidiye Ayşe de 85 bin olan kayıp damacana sayısının 25 bine düştüğü söyleniyor. Bu doğru mudur? Bu durumla alakalı bir soruşturma başlatır?



* Hamidiye haricinde başka kaynaklardan alınan suyun analizleri hangi yöntemlerle nerelerde yapılmaktadır?



* Hamidiye'nin sözleşme yaptığı yeni kurulan firmaların aynı kişiler olduğu hakkında bir soruşturma başlatılmış mıdır?

*İstanbul halkına satışına sunulan suyun İzmir ve Muğla'dan daha pahalıya satılması konusunda bir gerekçe var mıdır? Varsa bu gerekçeler nelerdir?



*Eyüpsultan'da resmi hiçbir görevi olmayan kişilerin Hamidiye A.Ş. şirketini yapılandırdığı ve kurduğu şirketler ile alakalı bir soruşturma var mıdır?



Öte yandan SABAH Gazetesi'nin yaptığı haber sonrasında Hamidye A.Ş'de bayilerden sorumlu şef olan Ersan adlı kişinin bayileri tehdit ettiği basına yaşanan olaylarla alakalı demeç verenlerin bayiliklerinin tamamen elinden alınacağını belirttiği öğrenildi.