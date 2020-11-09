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: depreminde çöken 'ndan yeni görüntü geldi! O anlar saniye saniye kaydedildi...

haberine göre; 'deki 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından yıkılan 'ndan yeni görüntüler geldi. Binanın çökme anı saniye saniye kameralara yansırken, görüntüler dehşete düşürdü. İzmir depreminde 115 kişi hayatını kaybetmişti.

Giriş Tarihi: 9.11.2020 13:52 Son Güncelleme: 9.11.2020 14:08 ABONE OL
SON DAKİKA: İzmir depreminde çöken Yağcıoğlu Apartmanı'ndan yeni görüntü geldi! O anlar saniye saniye kaydedildi...

İzmir'in Bayraklı ilçesinde geçen cuma günü meydana gelen depremde hasar gören Yağcıoğlu apartmanın yıkılma anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Son dakika! İzmir depreminde Yağcıoğlu Apartmanı'nın yıkılma anı görüntüleri ortaya çıktı | Video

Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6.6 büyülüğündeki depremde Bayraklı ilçesindeki 8 katlı Yağcıoğlu Apartmanı tamamen yıkıldı. Arama- kurtarma ekipleri enkazın altında kalan kişileri kurtarmak için çalışma yaptı. Yağcıoğlu Apartmanı'nın enkazından 24 kişi kurtarılırken, 8 kişinin ise cansız bedenine ulaşıldı.

Enkazda kimsemin olmadığının anlaşılması üzerine molozlar, ekiplerin çalışmasıyla kaldırıldı. Depremde binanın yıkılma anı ise, güvenlik kamerasınca kaydedildi. Yıkılan binadan etrafa toz bulutları dağıldığı görüldü.

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SON DAKİKA: İzmir depreminde çöken Yağcıoğlu Apartmanı'ndan yeni görüntü geldi! O anlar saniye saniye kaydedildi...
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