Son dakika: MİT’den sınır ötesi operasyon! 12 polisin kanı yerde kalmadı

PKK'nn Cizre Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne yönelik 2016 yılı Ağustos ayında yaptığı bombalı saldırıda 12 polis memuru şehit olmuş 75 polis de yaralanmıştı. Cizre katliamını gerçekleştiren PKK'lı teröristin izini süren Milli İstihbarat Teşkilatı, sınır ötesinde gerçekleştirdiği operasyonla şehitlerin kanını yerde bırakmadı. Aynı zamanda Güneydoğu'daki barikat olaylarında güvenlik güçlerine karşı kullanılan patlayıcıların yurt içine aktarımını da organize eden Demhat Sperti kod adlı PKK'lı terörist Mesut Taşkın, Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından sınır dışında yapılan nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.

Son dakika! MİT'ten PKK'ya nokta operasyon! | Video

TÜRKİYE'YE DEFALARCA PATLAYICI SOKMUŞ



Öldürülen teröristin 15 Ağustos 2016'da Silopi'de Gümrük Müdürlüğü'ne ait servis aracına yönelik bombalı saldırı ile 11 Nisan 2017'de Diyarbakır'ın Bağlar İlçesi Emniyet binasına yönelik gerçekleştirilen bombalı eylemlerde kullanılan patlayıcıları da Türkiye'ye sokan isim olduğu belirtildi. PKK'nın dört yıl önce gerçekleştirdiği kanlı eylemin failinin takip edilerek nokta operasyonla etkisiz hale getirilmesinin MİT'in son yıllarda terörle mücadelede geliştirdiği teknik ve başarı kapasitesinin artışıyla paralel olduğu öğrenildi. İstihbari süreçleri zor olan birçok üst düzey PKK mensubunun son dönemde etkisiz hale getirilmesinin PKK terör örgütü üzerinde büyük bir baskı yarattığı belirtiliyor.