Son dakika: Yıldırım-10 operasyonunda 2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, "Yıldırım- 10 Operasyonu kapsamında; Van-Çaldıran ilçesi Tendürek Dağı Bölgesinde 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir" açıklamasında bulundu.
İşte o açıklama: "Yıldırım- 10 Operasyonu kapsamında; Van-Çaldıran ilçesi Tendürek Dağı Bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerince gerçekleştirilen Hava Kuvvetleri destekli operasyonda, 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyon devam etmektedir."