Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Yıldırım-10 operasyonunda 2 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika: Yıldırım-10 operasyonunda 2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı'nca flaş bir açıklama geldi. Bakanlık, "Yıldırım- 10 Operasyonu kapsamında; Van-Çaldıran ilçesi Tendürek Dağı Bölgesinde 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir" açıklamasında bulundu.

HALİT TURAN HALİT TURAN
Giriş Tarihi: 9.11.2020 13:37 ABONE OL
Son dakika: Yıldırım-10 operasyonunda 2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, "Yıldırım- 10 Operasyonu kapsamında; Van-Çaldıran ilçesi Tendürek Dağı Bölgesinde 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir" açıklamasında bulundu.

İşte o açıklama: "Yıldırım- 10 Operasyonu kapsamında; Van-Çaldıran ilçesi Tendürek Dağı Bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerince gerçekleştirilen Hava Kuvvetleri destekli operasyonda, 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyon devam etmektedir."

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Yıldırım-10 operasyonunda 2 terörist etkisiz hale getirildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA