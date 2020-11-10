Dünya genelinin ardından geçtiğimiz Mart ayında Türkiye’de ilk vakası teşhis edilen corona virüs pandemisine ilişkin son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Küresel anlamda çok sayıda insanın yaşamını kaybetmesine sebep olan koronavirüs vaka ve ölü sayıları ülkemizde 11 Mart 2020 tarihinden bu yana Sağlık Bakanlığıfilyasyon uzmanlar tarafından elde edilen entübe hasta, yoğun bakım hasta ve iyileşen hasta sayıları Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından günlük korona tablosu formatıyla duyurulmaya devam ediyor. Bugün (10 Kasım 2020 Salı) Bakan Koca tarafından açıklanması beklenen 10 Kasım korona tablosu ve koronavirüs vaka ve ölü sayıları bilgisini öğrenmek isteyenler 10 Kasım Türkiye’de corona virüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? sorusuyla araştırma yapıyor. İşte 10 Kasım korona tablosu ve günlük son dakika corona virüs haberleri…
Giriş Tarihi: 10.11.2020 23:11Son Güncelleme: 10.11.2020 23:11ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
10 Kasım korona tablosu: SON DAKİKA 10 Kasım Türkiye’de corona virüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanlığı günlük son durum tablosu…