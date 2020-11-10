ABD seçim sonuçları sonrası Biden'ın vaatleri gündeme geldi... İşte, ABD Başkanı ilan edilen Joe Biden'ın ajandası

ABD Başkanı Donald Trump, her ne kadar seçim yenilgisini kabul etmese de Biden, 20 Ocak 2021'de göreve başlamasından itibaren önceliklerini hayata geçirmek için kolları sıvadı. ABD'yi yeniden ''daha iyi inşa etmeye'' yönelik planlarının yer aldığı web sitesini hayata geçiren Biden'ın önceliği, ABD'de 10 milyondan fazla kişiyi etkileyen ve 240 binden fazla kişinin ölümüne sebep olan koronavirüs salgınıyla mücadele olacak.

Salgınla mücadele için şimdiden bilim insanları ve uzmanlardan oluşan ve aralarında Trump'ın kovduğu aşı uzmanı Rick Bright ve eski başkan Barack Obama'nın sağlık danışmanı ve sağlık reformu Obamacare'in mimarlarından Zeke Emanuel'in de olduğu 12 kişilik bir ekip kuran Biden, agresif bir test politikası uygulamayı planlıyor.