Atatürk çiçeği hikayesi ve bakımı ile ilgili bilgiler: Atatürk çiçeği bakımı nasıl yapılır?

Bütün çiçekler ortamın havasını değiştiren bir güzelliğe sahiptir ancak Atatürk çiçeği görünümü ile büyüleyici olmasının yanı sıra Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ten almış olduğu isimle özel bir çiçek olarak karşımıza çıkıyor. Kökeni Meksika topraklarına dayanan bu çiçeğin Latince adı ise euphorbia pulcherrima'dır. Mükemmel bir hediye alternatifi olan Atatürk çiçeği, yılbaşı kurabiyeleri, çam ağacı süslemeleri gibi yeni yılda sık kullanılan ürünlerden biridir. Atatürk çiçeği dendiğinde bu çiçeğin hikayesi, bakımı, suda çoğaltama yöntemleri gibi birçok detay merak ediliyor. Öyleyse şimdi, Atatürk çiçeği hikayesi ve bakımı ile merak edilen sorularınızın yanıtları ile karşınızdayız…

ATATÜRK ÇİÇEĞİ HİKAYESİ

Atatürk çiçeğinin hikayesi bu çiçeği duyan birçok kişi tarafından merak edilmektedir. Bu çiçeğe neden Atatürk isminin verildiğini ise şu şekilde özetleyebiliriz; 28 Temmuz 1933' de Cumhuriyet gazetesinde yayınlanan habere göre: "Chicago özel, geçenlerde Wanderbit Üniversitesi profesörlerinden Doktor Kirk Landın labaratuvarında muhtelif ameliyeler neticesinde kırmızı renkte bir çiçek elde edilmiştir. Profesör bu yeni çiçeğe isim ararken yanında duran ama Tarsus Kolejinde Atatürk'le tanışmış, ondaki tabiat bilgi ve ilgisine hayran olan bir diğer profesör bu çiçeğe Atatürk isminin verilmesini önermiştir. Ve bu öneri dünya nebatat dairesine iletilmiş ve Atatürk'ün yaptığı çalışmaların anlatıldığı toplantıda oy birliğiyle kabul edilmiştir" öte yandan bu kıymetli çiçek dünyanın her yerinde Atatürk çiçeği olarak bilinmekte ve üretilmektedir.

ATATÜRK ÇİÇEĞİ BAKIMI NASIL YAPILIR?

Atatürk çiçeği Ocak ve Şubat ayında çiçek açmaktadır. Hassas bir bitki olduğundan özenli bir bakıma gereksinim duyar. Sulama işlemi çiçeğin bakımını yakından ilgilendirir. Burada dikkat edilmesi gereken fazla sulamadan kaçınmalı, toprağın kurudukça sulanması gerektiğidir. Aksi takdirde mantar oluşumu hatta bitkinin ölümüne yol açabilirsiniz. Işığı sevdiklerinden konumu için en ideal alan pencere önüdür. Hava akımından çabuk etkilenir ve yapraklarını dökerler. Dolayısıyla cereyanda bırakmaktan kaçınmanız daha faydalı olacaktır. Atatürk çiçeği nisan ayında budamaya ihtiyaç duyar, bu dönemde tüm kuru ve sararan dalları temizlendiğinde yeşerir ve çiçeklerini tekrardan açar.

ATATÜRK ÇİÇEĞİ NASIL ÇOĞALTILIR?

Atatürk çiçeği mart ve nisan ayında çiçeklenmeyi durdurmaya başlar ve kaybettiği gücü bu zaman zarfında kazanması gerekir. Bu dönemlerde yan dallarının eklem yerlerinden kesilerek uygun toprak ve saksıya dikilir. Ayrıca toprağın nemli kalması önemlidir. Aksi takdirde bitki kurumaya başlar. Bu nedenle toprağı nemini koruması için püskürtme yolu ile ilk 1 hafta sulama işlemi yapılmalıdır.

ATATÜRK ÇİÇEĞİNİ SUDA KÖKLENDİRME NASIL YAPILIR?

Atatürk çiçeğini suda köklendirerek aynı zamanda "Atatürk çiçeği dalından tutar mı" sorusunun yanıtını almış olursunuz. Yani köklendirdiğiniz dalı toprağa ektiğinizde zamanla büyüyecek ve o mükemmel görünümünü alacaktır. Atatürk çiçeğini suda köklendirmenize yardımcı olacak bazı ipuçlarını şu şekilde sıralayabiliriz;

Kullandığınız suyun klorsuz olması önemlidir, bunun için suyu 2 gün bekletebilirsiniz. 2 haftada 1 bir damla sıvı besin takviyesi ilave etmelisiniz, ancak sıvı besin bulunmuyorsa çok az şeker serpiştirebilirsiniz. Köklendirme esnasında suyu 7-10 günde bir değiştirmelisiniz. Suyu çok sık değiştirmek çürümeye neden olabilir. Köklendirme için kullanacağınız şişe ya da cam kabın şeffaf ya da koyu renkli olma zorunluluğu yoktur. Köklendirme yapılırken ortamın serin olmamasına dikkat edilmelidir.

Köklendirme işleminin ardından kökler 5-6 cm uzunluğa ulaştığında dikime hazır hale gelmiş olur. Dikim işlemi için torf bakımından zengin, yumuşak geçirgen toprağa ihtiyaç duyulur. Saksı seçimi için ise altında deliklerin bulunduğu saksılar idealdir. Sulama işleminden sonra saksının dibine süzülen su dökülmelidir.

ATATÜRK ÇİÇEĞİ HASTALIKLARI NELERDİR?

Hemen hemen her bitkide görülen hastalık sorunu Atatürk çiçeğinde de oluşmaktadır. Bu çiçeğin yakalandığı hastalıklar ise yaprak dökülmesi, kloroz, kök kanseri ve kurşuni küf hastalığıdır. Zararlıları ise unlu bitler ve kırmızı örümcek olarak bilinir. Genellikle çiçeklerin hastalanmasının nedeni bakımı sırasında yapılan bazı hatalardır. Çiçeğinizin yaprakları açmıyor, yaprakları sararıyor, çiçek ve tomurcukları dökülüyorsa hatta yapraklarının üzerinde yapışkan maddelere denk geliyorsanız muhtemelen çiçeğinizin hastalanmış olabileceğini söyleyebiliriz.