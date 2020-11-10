Bayrak günü’ne zafer tacı

Azerbaycan'ın 9 Kasım 2018'de üç renkli bayrağını resmi olarak ilan etmesinin ve Sovyetler'in dağılması sonrası 1991'de bu bayrağı tekrar milli bayrak olarak benimsemesinin anısına 2009'dan bu yana kutlanan Bayrak Günü, Şuşa Zaferi'yle çifte bayrama dönüştü. Dağlık Karabağ'ın sözde başkenti Hankendi'ye giden yolda adeta bir kalp görevi gören stratejik Şuşa kentinin alınmasıyla 28 yıldır Ermeni işgali altında olan bölge için tam özgürlük şarkıları söylemeye başlayan Azerbaycan Türkleri, bu Bayrak Günü'nde her zamankinden daha büyük bir coşkuyla sokaklara döküldü. Ülkede önceki gece başlayan kutlamalarda havai fişekler gökyüzünü, Türkiye ve Azerbaycan bayrakları da sokakları süsledi. Gence kentindeki Atatürk Caddesi üzerine toplanan binlerce kişi "Karabağ bizimdir bizim kalacak" ve "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganları attı. Cadde boyunca bulunan ev ve dükkanlardaki Azerbaycanlılar da yürüyüşe destek verdi. Yürüyüşe katılan Nigar Aliyeva "Şuşa alındıysa Karabağ da alınır. Sevinçten ağlamak istiyorum" dedi. Aynur Aliyeva da "Asker babam çatışmalarda şehit oldu. Şimdi toprağında rahat uyuyordur. Kelbecer ve Hankendi de düşmandan kurtarılsın inşallah" dedi.Başkent Bakü'de halk kutlamalar için Ulusal Park'a ve 20 Ocak şehitlerinin defnedildiği şehitliğe akın etti. Bayrağı olmayanlara bayrak dağıtıldı. Şehit mezarlarına karanfil bırakıldı. Koltuk değneğiyle kutlamalara katılan gazileri görenlerin göğsü kabardı.BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın 9 Kasım Devlet Bayrak Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, kadim Türk şehri Şuşa'nın işgalden kurtarılmasıyla mutlak zafere olan inanç ve umudun daha da arttığını vurguladı. Erdoğan, "Aziz kardeşim Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in şahsında Azerbaycan Türkleri'nin 'Bayrak Günü'nü kutluyor; vatan, bayrak, ezan ve istiklal uğruna toprağa düşen aziz şehitlerimizi rahmetle yâd ediyorum" dedi. ANKARAAZERBAYCAN ordusu, işgalden kurtarılan Şuşa kentinde, Bayrak Günü'nde Azerbaycan bayrağını dalgalandırdı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, dün Ermenistan ordusunun işgalinden kurtarılan Şuşa kentinin görüntülerini paylaştı. Görüntülerde, şehrin sokakları, caddeleri ve farklı yönlerden çekilmiş manzaraları yer aldı. Şuşa Kalesi, Aşağı Gövher Ağa ve Yukarı Gövher Ağa camileri gibi tarihi yapıların da bulunduğu görüntülerde, Azerbaycan askerleri kentteki yapılardan birinin üstünde Azerbaycan bayrağını dalgalandırıyor. Kameraya konuşan askerlerden biri, "Sayın Başkomutanım, sizin komutanızda Şuşa işgalden kurtarıldı. Yaşasın Başkomutan, yaşasın Azerbaycan halkı. Karabağ Azerbaycan'dır" dedi.BBC'YE konuşan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'da halen işgal altında olan 3 bölgeden (Kelbecer, Laçin, Hankendi) çekildiğini Nikol Paşinyan'ın ağzından resmi açıklamayla duyurduğu takdirde savaşı durduracaklarını söyledi. Aliyev "Türkiye'nin doğrudan askeri katılımını isteyebileceğiniz günü mü bekliyorsunuz? Ermenistan'ın şimdiden Rusya'ya başvurduğunu ve ne yapmaya hazır olduğunu sorduğunu gördük. Türkiye'den daha fazla müdahil olmasını isteyeceğiniz günün geleceğini düşünüyor musunuz?" sorusuna ise "Uluslararası kabul görmüş toprağımızda savaşıyoruz. Bu bizim konumumuz. Bence şu anda olan şey devam edecek, dolayısıyla Türk ordusunun müdahalesine gerek kalmayacak. Ancak Azerbaycan saldırganlık ve büyük bir tehditle karşı karşıya kalır ve Türk askeri desteğine ihtiyaç duyarsa yaptığımız anlaşmalar gereği bu seçeneği kullanırız" şeklinde cevap verdi.YÜRÜYÜŞE katılanlardan Hikmet Haydarov, "Bugün iki bayramı bir arada yaşıyoruz. Hem Şuşa'mızı hem de Bayrak Günü'müzü kutluyoruz. Gururluyuz ve mutluyuz" dedi. Elnura Aliyava da "Türk halkına, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a bu süreçte bize verdikleri destek için teşekkür ediyoruz. Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı. Şuşa'mıza kavuştuk" dedi.AZERBAYCAN Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 1 kasaba, 48 köy ve 8 stratejik tepenin daha Ermenistan işgalinden kurtarıldığını duyurdu. Aliyev, Twitter hesabından, "Muzaffer Azerbaycan ordusu, Hocavend'in Mets Tağlar, Salaketin, Zoğalbulak, Aragül, Tağavard, Büyük Tağavard, Zerdanaşen ve Şeher, Hocalı'nın Şuşakend, Muhtar ve Daşaltı, Fuzuli'nin Aşağı Güzdek, Govşatlı, Mirzecamallı, Şekercik, Merdinli, Şıhlı, Karamemmedli, Dövletyarlı, Hacılı, Hüseynbeyli ve Saracık, Zengilan'ın Sobu, Karagöz ve İskenderbeyli, Cebrail'in Kalacık, Mollahesenli, Esgerhanlı, Yukarı Nüsüs, Aşık Melikli, Niftalılar, Gerer ve Çelebiler, Gubadlı'nın Karamanlı, Hendek, Hemzeli, Mahrızlı, Hal, Ballıkaya, Ulaşlı, Tinli, Hocahan, Boyuneker, Karakoyunlu ve Çereli, Laçın'ın Gülebürd, Sefiyan ve Türkler köylerini işgalden kurtardı. Yaşasın Azerbaycan ordusu. Karabağ, Azerbaycan'dır" paylaşımında bulundu. Aliyev ayrıca, Zengilan'ın Bartaz kasabası ile Bartaz (2 bin 300 metre), Sığırt (1370 metre), Şükürataz (2 bin metre) tepeleriyle isimsiz 5 stratejik tepenin kurtarıldığını bildirdi. Azerbaycan Başsavcılığı da, 27 Eylül-9 Kasım tarihlerinde Ermenistan'ın saldırıları sonucu 93 Azerbaycanlı sivilin yaşamını yitirdiğini, 407 sivlin de hayatını kaybettiğini açıkladı.