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Corona aşısı ne zaman ’ye gelecek? Corona virüs aşısı bulundu mu, ne zaman Türkiye’ye gelir?

Gelen son dakika haberi ile beraber corona virüs salgınına karşı geliştirilen aşının yüzde 90 oranında olumlu sonuç verdiği bildirildi. Tüm dünyayı umutlandıran haberin ardından corona aşısı ne zaman 'ye gelecek? Sorusu vatandaşların gündem maddelerinden biri haline geldi. Öte yandan gelen haberlere göre; geliştirilen bu aşı için , ve ABD sipariş vermeye başladı. Peki, corona aşısı Pfizer ne zaman Türkiye'ye gelecek? Corona virüs aşısı bulundu mu, ne zaman Türkiye'ye gelir? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 10.11.2020 16:53 ABONE OL
Corona aşısı Pfizer ne zaman Türkiye’ye gelecek? Corona virüs aşısı bulundu mu, ne zaman Türkiye’ye gelir?

Corona virüs aşısı ile ilgili gelen son dakika haberine göre; ve BioNTech tarafından geliştirilen koronavirüs aşısının Kovid-19 hastalığına karşı 'yüzde 90'dan fazla etkili olduğu' bildirildi. Dünya geneline umut veren bu açıklamanın ardından aşı için ilk siparişlerin verilmeye başladığı bildirildi. Salgının tüm dünyayı etkisi altına aldığı şu günlerde ülkemizde vatandaşlar corona aşısı Pfizer ne zaman 'ye gelecek merak ediyor. Peki, Corona virüs aşısı bulundu mu, ne zaman Türkiye'ye gelir? corona aşısı Pfizer ne zaman Türkiye'ye gelecek?

PFIZER CORONA AŞISI NE ZAMAN TÜRKİYE'YE GELECEK, KULLANILMAYA BAŞLADI MI? KORONAVİRÜS AŞISI BAŞLADI MI?

Koronavirüs salgınına karşı geliştirilen aşı çalışmalarında bugüne kadarki en net sonuca Pfizer ve BioNTeck şirketleri ulaştı. Yapılan açıklamada Covid-19 aşısının yüzde 90'dan fazla etkisini gösterdiğinin kanıtlandığı vurgulanırken corona virüs aşısı için siparişler alınmaya başladı…

Corona aşısı Pfizer ne zaman Türkiye’ye gelecek? Corona virüs aşısı bulundu mu, ne zaman Türkiye’ye gelir?

PFİZERİN CORONA AŞISI NE ZAMAN TÜRKİYE'YE GELİYOR?

Pfizer ve BioNTech ortaklığıyla yapılan aşının yılbaşından önce dağıtıma hazır olabileceği ifade ediliyor.

, önerilen iki aylık güvenlik verilerini topladıktan sonra, Gıda ve İlaç İdaresi'nden bu ayın sonlarında iki doz aşı için acil durum izni istemeyi planlıyor. Şirket yöneticileri, yıl sonuna kadar 15 ila 20 milyon insanı aşılamaya yetecek miktarda üretmiş olacağını söyledi.

'de kıdemli başkan yardımcısı ve aşı araştırma ve geliştirme başkanı Kathrin Jansen bir röportajda "Bu tarihi bir an. Bu yıkıcı bir durumdu, bir salgındı ve hiç kimsenin ulaşamadığı bir yola ve hedefe - bir yıl içinde bir aşı bulmak için girdik" dedi.

43 binden fazla gönüllünün katıldığı bir çalışmada, Pfizer ve BioNTech SE tarafından geliştirilen koronavirüs aşısının enfeksiyonu yüzde 90'dan fazla önlediği açıklandı.

Corona aşısı Pfizer ne zaman Türkiye’ye gelecek? Corona virüs aşısı bulundu mu, ne zaman Türkiye’ye gelir?

DENEMELER BAŞLADI!

Türkiye'de dahil olmak üzere 6 ülkede 43 bin 500 kişi üzerinde test edilen aşının üreticilerinin bu ay sonunda acil kullanım onayı için başvuruda bulunmayı planladığı bildirildi. Aşı, üç hafta arayla iki doz halinde uygulanacak. , yıl sonuna kadar 50 milyon doz aşıyı piyasaya sürebilmeyi planlıyor. Pfizer CEO'su Albert Bourla konuyla ilgili olarak, "Bugün bilim ve insanlık için harika bir gün. Koronavirüs aşımızın üçüncü faz sonuçları, aşının COVId-19'a karşı koruma sağladığını gösterdi."

Bağımsız bilim adamları, uzun vadeli güvenlik ve etkinlik verileri toplanmadan önce erken sonuçların fazla umutlandırmasına karşı uyarıda bulundu.

Dördü Amerika Birleşik Devletleri'nde olmak üzere on bir aşı, son safhadaki denemelerdedir.

'in bu kadar başarılı sonuç elde etmesi, benzer teknolojiyi kullanan Moderna'nın aşısı için de iyiye işaret olabilir. Moderna, bu ayın sonlarında erken sonuçlar alabileceğini söyledi.

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Corona aşısı Pfizer ne zaman Türkiye’ye gelecek? Corona virüs aşısı bulundu mu, ne zaman Türkiye’ye gelir?
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