Dolmabahçe'ye ziyaretçi akını! Vatandaş Atatürk'ün odasını ziyaret etti

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 82. yılında, hayata gözlerini yumduğu Dolmabahçe Sarayı'ndaki odasında törenle anıldı. Vatandaş Atatürk'ün vefat ettiği odayı görmek için yoğunluk oluşturdu.

Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatını kaybettiği saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Sarayın Harem bölümündeki 71 numaralı odada düzenlenen anma törenine, Cumhurbaşkanlığı Milli Saraylar İdaresi Başkanı Dr. Yasin Yıldız, İstanbul Valiliği Temsilcisi Özlem Bozkurt Gevrek, TSK Temsilcisi Ahmet Şükrü Sırt, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Temsilcisi Hüseyin Aksu, Sivil Toplum Örgütleri Temsilcisi Gül Karayaldız ve çok sayıda ziyaretçi katıldı. Her yaş grubundan ziyaretçi akınına uğrayan Dolmabahçe Sarayı'na çoğu aile de çocuklarıyla geldi. Evlatlarına Atatürk sevgisi aşılamak istediklerini vurgulayan anne babalar, uzun bir bekleyişin sonunda Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu odaya girebildi.

KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ ALINDI

Saat 07.30 itibarıyla vatandaşların ziyaretine açılan oda, uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar ve öğrenciler, Atatürk'ün odasından saygı geçişi yaptılar. Sarayda bu yıl koronavirüs tedbirleri kapsamında yerlere sosyal mesafe kuralını hatırlatan notlar yapıştırıldı. Ayrıca anonslarla da sosyal mesafe ve maske kuralına uyulması konusunda uyarılar yapıldı.

VATANDAŞLARIN İLGİSİ BÜYÜK

Her yaş grubundan ziyaretçiyi ağırlayan Dolmabahçe Sarayına 3 buçuk yaşındaki oğlu Deniz Ada ile birlikte Atatürk kıyafeti ve kalpağı ile gelen Deniz Birkalır, "Atatürk'ün değerlerine sahip çıkmamız gerektiğini düşünüyorum. Bu sembolik bir şey tabi ki. Önemli olan O'nu anlamak, tanımak. Ben de oğlum 6 aylıkken Dolmabahçeye getirdim. Her yıl geliyoruz. Özlüyoruz. Minnet borçluyuz. Oğluma küçük yaştan bu değeri gösteriyorum" dedi.