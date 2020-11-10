Dünyanın en büyük adası hakkında: Dünyanın en büyük adası nerede, yüzölçümü kaç?

Dünyanın en büyük adası olan Grönland, Danimarka'ya bağlı bir bölge olarak biliniyor. Aynı zamanda yüz ölçümü açısından da dünyanın en büyük adası olarak bilinen bu adanın ½81'i buzullarla kaplıdır. Burada ortalama sıcaklık ise neredeyse -7 derece diyebiliriz. Peki, dünyanın en büyük yüzölçümüne sahip adası tam olarak nerededir? Dünyanın en büyük adası nerededir? Dünyanın en büyük adası hangisidir? İşte merak ettiğiniz tüm detaylar…

DÜNYANIN EN BÜYÜK ADASI NEDİR?

Atlantik Okyanusu'nun kuzeyinde yer alan Grönland adası, güneydoğusunda İzlanda, batısında ise Kanada'nın bulunduğu dünyanın en büyük adasıdır. Ada Kuzey Amerika kıtasına dahil olmakla birlikte Danimarka'ya bağlı özerk bir ada ülkesidir. Ancak dünyanın en az nüfusa sahip olan bu ülkesinde % 88 inuitler bulunurken %10'luk kısmını ise Danimarkalılar oluşturur. Bununla birlikte toplam nüfusu ortalama 57.500 civarındadır.

DÜNYANIN EN BÜYÜK ADASI NEREDEDİR?

Dünyanın en büyük adası Grönland, kendinden kat ve kat küçük yüzölçümüne sahip olan Danimarka'da yer almaktadır. Bu ada %81 buzullar altındadır ve insanlar batı kesimlerindeki küçük kasabalarda yaşamaktadır. Grönland yani dünyanın en büyük adasında kara üzerindeki buz kalınlığı neredeyse 3 metreyi bulurken aynı zamanda deniz altında da buzulların bulunduğundan söz etmek mümkündür.

DÜNYANIN EN BÜYÜK ADASININ YÜZ ÖLÇÜMÜ KAÇTIR?

Atlas Okyanusu'nun kuzeyinde yer alan bu devasa büyüklükteki ada 2.166.086 km küp yüzölçümüne sahiptir. İklimi kuru ve güneşli olan Grönland'da kışlar sert geçmektedir. Ayrıca buzlu alanlarda sıcaklık yaz aylarında da dahil olmak üzere donma noktasının altındadır. Ancak güney ve batı kıyılarında ılık su akıntılarının etkisinden dolayı iklim yumuşamaktadır.

DÜNYANIN EN BÜYÜK ADASI HAKKINDA

Tarihi çok eskilere dayanan Grönland Viking denizcileri tarafından 900'lü yıllarda keşfedilmiştir. Bazı araştırmalara göre milattan önce adada bir nüfusun yer aldığı ancak buzulların artması nedeniyle nüfusun dağıldığı ve yok olduğu yönünde iddialar yer almaktadır. Adaya ilk gelişin donan denizler üzerinden yaya halinde gerçekleştiği düşüncesi de bulunmaktadır. Adada şaman inancının bu denli hakim olması ise Vikinglerin dışında başka insan ırkının burada yaşadığını gözler önüne sermektedir. Adanın önemli iki şehri ise Nuuk ve Godhavn'dır.