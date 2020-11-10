Son dakika: İBB bu yolu yapmayı unuttu

Ekim ayında Tuzla meclisinde durdurulan projeler hakkında konuşan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı "Yüzde 75'i bitmiş projelerin kalan yüzde 25'i bitirilemedi. Hadi bitirin artık bunu. Başka bir şey de istemiyoruz. Başlanmış işleri bir daha yeniden açılışını yaparak iyi işler yapıyorsunuz. Bu projelerin de takipçisi olacağız" diye konuşmuştu.