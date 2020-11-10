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telife takıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı , Cumhuriyet’in kurucusu Gazi ’ü anma mesajında telif skandalı yaşadı. İmamoğlu’nun sosyal medya hesabından paylaştığı videonun bulunduğu yerde, “Bu medya, telif hakkı sahibinden gelen bildirim nedeniyle devre dışı bırakıldı” yazıldı.

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Giriş Tarihi: 10.11.2020 17:09 Son Güncelleme: 10.11.2020 17:10 ABONE OL
Ekrem İmamoğlu telife takıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ölüm yıl dönümünde anma iletisinde bir skandal yaşandı.

İmamoğlu sosyal medya hesabından "Mustafa Kemal Atatürk onurlu bir geçmiş, aydınlık bir gelecektir. Saygı, sevgi ve minnetle" derken bir de video paylaştı.



PAYLAŞTIĞI GÖRSEL TELİFE TAKILDI

Ancak İmamoğlu'nun paylaştığı video telife takıldı. İmamoğlu'nun Twitter hesabından paylaştığı iletisinin altındaki videoda "Bu medya, telif hakkı sahibinden gelen bildirim nedeniyle devre dışı bırakıldı" yazıldı. Telife takılan görselle ilgili sosyal medyada gündem oldu.

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Ekrem İmamoğlu telife takıldı
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