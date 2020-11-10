Kırıkkale'de evinde kaçak tütünle yaptığı sigaraları sattığı ileri sürülen şüpheli yakalandı.

A.V'nin Yenidoğan Mahallesi'ndeki evinde kaçak tütünle yaptığı sigaraları başkalarına sattığı bilgisine ulaşan ekipler, şüphelinin evine operasyon düzenledi.

Ekiplerin, evde yaptığı aramalarda, bir kısmı dolu yaklaşık 15 bin makaron, 4 sigara sarma makinesi, 5 kilogram kaçak tütün, bir miktar nargile tütünü, 5 kilogram şeffaf poşet ve 85 TAPDK bandrolü ele geçirdi.

Şüpheli A.V. hakkında "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu" ile "213 Sayılı Vergi Usul Kanunu"na muhalefet suçlarından adli işlem başlatıldı.