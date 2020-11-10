Köpek cinsleri isimleri: Köpek türleri ve özellikleri nelerdir?

Dünyada birçok insan evlerinde köpek beslemektedir. Köpek besleyerek daha mutlu ve enerjik olduğunu söyleyen kişiler yeni bir köpek sahiplenecekleri zaman bilmeleri gereken en önemli detay köpeklerin özellikleridir. Evinizde besleyeceğiniz sadık dost köpeklerin süs köpeği mi, fino köpeği mi gibi köpek türleri hakkında detaylı bilgi almalısınız. Dünya üzerinde 400'ün üzerinde köpek ırkları bulunmaktadır. Boy ve biçim bakımından pek çok cinsleri olan köpekler, koku alan, kolayca eğitebilen ve sevimli halleri ile insana kendini bağlatmakta. İnsanlar genelde evlerinde cins köpek türlerinden beslemektedir. Yavru köpek cinsleri nelerdir? Merak edilen bu soruyu sizler için yanıtlayacağız. Dünyanın en tatlı köpeği işte detaylar.

KÖPEK CİNSLERİ

Köpek cinsleri dünyada belirli ana gruplara ayırılmıştır. Bunlara; av köpekleri, tazılar, teriyerler, işçi köpekler, çoban köpekleri ve süs köpekleri diyebiliriz. Dünya genelinde 500'den fazla köpek türü olduğu tahmin edilmektedir. Sevimli olanı, en çok besleneni ve avcı olanı derledik. En çok tercih edilen köpek türleri şu şekilde:

Golden Retriever

Labrador Retriever

Terrier

Pug

Beagle

Kurt Köpeği

Pekingese (Pekinez)

St. Bernard (Saint Bernard)

Akita İnu

Bulldog

Cocker Spaniel

Cavalier King Charles Spaniel

Poodle

Collie

Border Collie

Dachshund

Chow Chow (Çin Aslanı)

Shar Pei

Basset Hound

Dalmaçyalı

YAVRU KÖPEK CİNSLERİ

Küçük köpek cinsleri şu şekildedir;

Australian Shepherd

Airedale Terrier

Akita Inu

Alabay

Alaskan Malamute

Alman Çoban Köpeği

American Eskimo Dog

American Staffordshire

KÖPEK CİNSİ ÖZELLİKLERİ

Etçil, memeli bir hayvandır.

Tilki ve çakallarla akrabadır.

En çok beslenen iki evcil hayvanından biridir.

Keskin görme ve koku duyusuna sahiptirler.

Çok çeşitli renk ve biçime sahiptirler.

Tüm köpekler 39 çift (78 tane) kromozoma sahiptir.

Köpeklerin vücudunda 319 kemik bulunur. (kuyruksuzlar hariç)

Yaklaşık 12 yıl yaşarlar.

Gebelik süreleri 58 – 68 gündür.

Bilimsel adı Canis lupus familiaris.

Günlük uyku süreleri 12 – 14 saattir.

Boyları ortalama 15 – 110 cm (Omuzdan)

DÜNYANIN EN TATLI KÖPEĞİ

Dünyanın en tatlı köpek türlerine aşağıdaki listeden göz atabilirsiniz. Bu köpek cinsleri birçok kişi tarafından tercih edilmektedir.

Cairn Terrier

Yorkshire Terrier

Caniche Poodle

Chihuahua

Beyaz Terrier

Kelebek Köpeği

Avustralya İpeksi Terrier

Malta Köpeği

Pomeranian

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