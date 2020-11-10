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isimleri: Köpek türleri ve özellikleri nelerdir?

İnsanlar tarafından evde beslenen evcil hayvanlardan birisi de köpeklerdir. Köpekler hem sadık oluşları ile hem de sevimli halleriyle insanların en sevdiği hayvanlar arasındadır. Köpekler hakkında en çok merak edilen konulardan birisi de köpek cinslerinin neler olduğudur. Sizler için köpek çeşitleri hakkında merak edilen tüm detayları derledik.  isimleri konusuna ayrıntılı değineceğiz. Köpek türleri ve özellikleri nelerdir? İşte tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 10.11.2020 09:32 Son Güncelleme: 10.11.2020 09:35 ABONE OL
Köpek cinsleri isimleri: Köpek türleri ve özellikleri nelerdir?

Dünyada birçok insan evlerinde köpek beslemektedir. Köpek besleyerek daha mutlu ve enerjik olduğunu söyleyen kişiler yeni bir köpek sahiplenecekleri zaman bilmeleri gereken en önemli detay köpeklerin özellikleridir. Evinizde besleyeceğiniz sadık dost köpeklerin süs köpeği mi, fino köpeği mi gibi köpek türleri hakkında detaylı bilgi almalısınız. Dünya üzerinde 400'ün üzerinde köpek ırkları bulunmaktadır. Boy ve biçim bakımından pek çok cinsleri olan köpekler, koku alan, kolayca eğitebilen ve sevimli halleri ile insana kendini bağlatmakta. İnsanlar genelde evlerinde cins köpek türlerinden beslemektedir. Yavru köpek cinsleri nelerdir? Merak edilen bu soruyu sizler için yanıtlayacağız. Dünyanın en tatlı köpeği işte detaylar.

KÖPEK CİNSLERİ

Köpek cinsleri dünyada belirli ana gruplara ayırılmıştır. Bunlara; av köpekleri, tazılar, teriyerler, işçi köpekler, çoban köpekleri ve süs köpekleri diyebiliriz. Dünya genelinde 500'den fazla köpek türü olduğu tahmin edilmektedir. Sevimli olanı, en çok besleneni ve avcı olanı derledik. En çok tercih edilen köpek türleri şu şekilde:

  • Golden Retriever
  • Labrador Retriever
  • Terrier
  • Pug
  • Beagle
  • Kurt Köpeği
  • Pekingese (Pekinez)
  • St. Bernard (Saint Bernard)
  • Akita İnu
  • Bulldog
  • Cocker Spaniel
  • Cavalier King Charles Spaniel
  • Poodle
  • Collie
  • Border Collie
  • Dachshund
  • Chow Chow (Çin Aslanı)
  • Shar Pei
  • Basset Hound
  • Dalmaçyalı

YAVRU KÖPEK CİNSLERİ

Küçük köpek cinsleri şu şekildedir;

  • Australian Shepherd
  • Airedale Terrier
  • Akita Inu
  • Alabay
  • Alaskan Malamute
  • Alman Çoban Köpeği
  • American Eskimo Dog
  • American Staffordshire

KÖPEK CİNSİ ÖZELLİKLERİ

  • Etçil, memeli bir hayvandır.
  • Tilki ve çakallarla akrabadır.
  • En çok beslenen iki evcil hayvanından biridir.
  • Keskin görme ve koku duyusuna sahiptirler.
  • Çok çeşitli renk ve biçime sahiptirler.
  • Tüm köpekler 39 çift (78 tane) kromozoma sahiptir.
  • Köpeklerin vücudunda 319 kemik bulunur. (kuyruksuzlar hariç)
  • Yaklaşık 12 yıl yaşarlar.
  • Gebelik süreleri 58 – 68 gündür.
  • Bilimsel adı Canis lupus familiaris.
  • Günlük uyku süreleri 12 – 14 saattir.
  • Boyları ortalama 15 – 110 cm (Omuzdan)

DÜNYANIN EN TATLI KÖPEĞİ

Dünyanın en tatlı köpek türlerine aşağıdaki listeden göz atabilirsiniz. Bu köpek cinsleri birçok kişi tarafından tercih edilmektedir.

  • Cairn Terrier
  • Yorkshire Terrier
  • Caniche Poodle
  • Chihuahua
  • Beyaz Terrier
  • Kelebek Köpeği
  • Avustralya İpeksi Terrier
  • Malta Köpeği
  • Pomeranian
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