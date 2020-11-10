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Markete bombalı saldırının altından çıktı! Teröristlere son dakika şoku

'daki saldırıya ilişkin son dakika gelişmesi... İstanbul Arnavutköy’de markete yapılan bombalı eylemin arkasından terör örgütü çıktı. Emniyet güçleri tarafından gözaltına alınan terörist tutuklanarak cezaevine gönderilirken iki teröristin PKK’nın sözde genç yapılanması DGH’den ( Devrimci Gençlik Hareketi ) oldukları belirlendi. 2 teröristin 39 yıl hapsi isteniyor.

DİLEK YAMAN DEMİR DİLEK YAMAN DEMİR
Giriş Tarihi: 10.11.2020 10:10 Son Güncelleme: 10.11.2020 10:13 ABONE OL
Markete bombalı saldırının altından PKK çıktı! Teröristlere son dakika şoku

İstanbul Arnavutköy'de markete yapılan bombalı eylemin arkasından PKK terör örgütü çıktı. Olay, geçtiğimiz aylarda Nenehatun Mahallesi Kıbrıs Caddesi'nde bulunan bir markette meydana geldi. Bir otomobille gelen kimliği belirsiz iki kişi, kapalı olan markete 2 adet el yapımı patlayıcı attı. Atılan 2 patlayıcıdan sadece biri patladı. Kimliği belirsiz kişiler, geldikleri otomobille olay yerinden kaçarak uzaklaştı. İşte o saldırıyla ilgili bir son dakika gelişmesi yaşandı ve hain eylemin altından PKK çıktı. İşte ayrıntılar;

BOMBA ETKİSİNİ ARTIRMAK İÇİN ÇİVİ DOLDURMUŞLAR

Patlama sesini duyan çevredeki vatandaşlar hemen durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, özel harekât polisleri de patlamanın olduğu yere gelerek güvenlik önlemi aldı. Patlamanın etkisiyle markette çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yaşanan patlamada ölen ya da yaralanan olmazken, markette hasar meydana geldi. Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğü görevlilerince patlama olayında kullanılan bombanın paça tesirli olduğu, çevresinin çivilerle donatılıp birde basıncı artırmak için çakmak gazı kullandıkları belirlendi.

SON DAKİKA SAATLERCE GÖZLEM YAPMIŞLAR

Emniyet güçleri çevrede buluna güvenlik kameralarında yaptığı incelemede 2 şahsın söz konusu marketin karşısında bulunan bir işletmede oturduktan sonra yanlarında bulunan el yapımı patlayıcıyı marketin kapısına koyup koşarak uzaklaştıkları tespit edildi. Şüphelilerin kimlikleri belirlenip emniyet güçleri tarafından kıskıvrak yakalandılar.

ÇOK SAYIDA ÖRGÜTSEL DOKÜMAN ELE GEÇİRİLDİ

Kimlikleri tespit edilen 20 yaşındaki Arafat E., ve Erkan Ç.'nin PKK'nın sözde gençlik yapılanması olan DGH'den ( Devrimci Gençlik Hareketi ) oldukları belirlendi. İfadelerinde gözaltına alındıkları sırada terli olmalarını sokağa çıkma yasağına bağlayan 2 şüphelinin evinde çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

39 YIL HAPİSLERİ İSTENİYOR

Edinilen son dakika bilgisinde bombanın üzerindeki DNA profili ile 2 şüpheliden alınan DNA profili yüzde yüz doğrulandı.

Markete bombalı saldırının altından PKK çıktı! Teröristlere son dakika şoku

Tutuklanarak cezaevine gönderilen teröristler hakkında 'Tehlikeli Maddeleri İzinsiz Olarak Bulundurma veya El Değiştirme', 'Mala Zarar Verme' ve 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma' suçlarından 39 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

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Markete bombalı saldırının altından PKK çıktı! Teröristlere son dakika şoku
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