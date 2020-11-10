Markete bombalı saldırının altından PKK çıktı! Teröristlere son dakika şoku

İstanbul Arnavutköy'de markete yapılan bombalı eylemin arkasından PKK terör örgütü çıktı. Olay, geçtiğimiz aylarda Nenehatun Mahallesi Kıbrıs Caddesi'nde bulunan bir markette meydana geldi. Bir otomobille gelen kimliği belirsiz iki kişi, kapalı olan markete 2 adet el yapımı patlayıcı attı. Atılan 2 patlayıcıdan sadece biri patladı. Kimliği belirsiz kişiler, geldikleri otomobille olay yerinden kaçarak uzaklaştı. İşte o saldırıyla ilgili bir son dakika gelişmesi yaşandı ve hain eylemin altından PKK çıktı. İşte ayrıntılar;
BOMBA ETKİSİNİ ARTIRMAK İÇİN ÇİVİ DOLDURMUŞLAR
Patlama sesini duyan çevredeki vatandaşlar hemen durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, özel harekât polisleri de patlamanın olduğu yere gelerek güvenlik önlemi aldı. Patlamanın etkisiyle markette çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yaşanan patlamada ölen ya da yaralanan olmazken, markette hasar meydana geldi. Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğü görevlilerince patlama olayında kullanılan bombanın paça tesirli olduğu, çevresinin çivilerle donatılıp birde basıncı artırmak için çakmak gazı kullandıkları belirlendi.
SON DAKİKA SAATLERCE GÖZLEM YAPMIŞLAR
Emniyet güçleri çevrede buluna güvenlik kameralarında yaptığı incelemede 2 şahsın söz konusu marketin karşısında bulunan bir işletmede oturduktan sonra yanlarında bulunan el yapımı patlayıcıyı marketin kapısına koyup koşarak uzaklaştıkları tespit edildi. Şüphelilerin kimlikleri belirlenip emniyet güçleri tarafından kıskıvrak yakalandılar.
ÇOK SAYIDA ÖRGÜTSEL DOKÜMAN ELE GEÇİRİLDİ
Kimlikleri tespit edilen 20 yaşındaki Arafat E., ve Erkan Ç.'nin PKK'nın sözde gençlik yapılanması olan DGH'den ( Devrimci Gençlik Hareketi ) oldukları belirlendi. İfadelerinde gözaltına alındıkları sırada terli olmalarını sokağa çıkma yasağına bağlayan 2 şüphelinin evinde çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.
39 YIL HAPİSLERİ İSTENİYOR
Edinilen son dakika bilgisinde bombanın üzerindeki DNA profili ile 2 şüpheliden alınan DNA profili yüzde yüz doğrulandı.