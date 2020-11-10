Markete bombalı saldırının altından PKK çıktı! Teröristlere son dakika şoku

İstanbul Arnavutköy'de markete yapılan bombalı eylemin arkasından PKK terör örgütü çıktı. Olay, geçtiğimiz aylarda Nenehatun Mahallesi Kıbrıs Caddesi'nde bulunan bir markette meydana geldi. Bir otomobille gelen kimliği belirsiz iki kişi, kapalı olan markete 2 adet el yapımı patlayıcı attı. Atılan 2 patlayıcıdan sadece biri patladı. Kimliği belirsiz kişiler, geldikleri otomobille olay yerinden kaçarak uzaklaştı. İşte o saldırıyla ilgili bir son dakika gelişmesi yaşandı ve hain eylemin altından PKK çıktı. İşte ayrıntılar;