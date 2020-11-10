Muhabbet kuşu cinsleri: Muhabbet kuşu türleri renkleri ve isimleri nelerdir?

Muhabbet kuşu, dünya çapında evcilleştirilen cennet papağanı ile beraber iki papağan türünden bir tanesidir. Diğer adı ile kafes kuşu olarak bilinir. Muhabbet kuşunun evcilleştirme süreci 1850'lere kadar dayanan bir konudur. Albino, mavi renkli, tarçın renkli, düz kanatlı, ibikli, siyah, gri kanatlı, opal, alaca, pullu ve mor renkli gibi birçok türleri vardır. Muhabbet kuşları ayrıca zeki ve sosyal hayvanlar olarak bilinir. Muhabbet kuşu türleri renkleri ve isimleri nelerdir? İşte muhabbet kuşları özellikleri…

MUHABBET KUŞU CİNSLERİ

Muhabbet kuşları renk, şekil ve tüy bakımından farklı cinsleri bulunmaktadır. Genellikle evde muhabbet kuşu beslemek isteyenler bu türlere dikkat ederek bir muhabbet kuşu sahibi olmalıdırlar. Her muhabbet kuşunun bakımı da farklı olabiliyor. Beslenme şekilleri de farklılık gösterebiliyor. İşte muhabbet kuşu türleri:

Açık yeşil muhabbet kuşu

Jumbo, Show, Şov (İngiliz-Hollanda) muhabbet kuşu

Albino (beyaz) muhabbet kuşu

Lutino muhabbet kuşu

Gri kanatlı gök mavisi muhabbet kuşu

Gri muhabbet kuşu

Pakistan (Patagonya) muhabbet kuşu

Çekoslavak (Çekoslovak) muhabbet kuşu

Opal dominant benekli muhabbet kuşu

Payetli açık yeşil muhabbet kuşu

Resesif benekli mor muhabbet kuşu

Tepeli opal kobatlı muhabbet kuşu

LUTİNO MUHABBET KUŞU

Lutino muhabbet kuşu rengi sarıdır. Gövdesi, kafası sarı renktedir. Gözleri ise kırmızıdır. Diğer kuş tüylerine göre farklı olarak turuncu gagaya sahiptir. Erkek ya da dişi olduğunu ayırt etmek için çene rengine bakılır. Pembe ya da mor ise erkek, kahverengi ise dişi olarak ayırt edilir.

MUHABBET KUŞU RENKLERİ

Muhabbet kuşları farklı renklere sahiptir. İki gruba ayırmak gerekirse birincisi; beyaz-bazlı renkler (mavi, leylak, mor, gri, gri & beyaz), ikincisi ise sarı-bazlı (yeşil, zeytin yeşili, gri yeşil, sarı) renklerden oluşmaktadır. 32 farklı muhabbet kuşu renk mutasyonu bulunmuştur. Bu sayede yüzlerce farklı kombinasyonda ve renkte yeni muhabbet kuşu üretimi yapılabilmektedir.

MUHABBET KUŞU ÖZELLİKLERİ

Ömürleri ortalama 15 yıldır.

Evcil olarak beslenebilirler.

Ortalama 18 cm uzunluğunda, 30-40 gram ağırlığındadırlar.

Altı aylıktan daha büyük muhabbet kuşlarını ayırt etmek daha kolaydır.

Erkekler genelde mutlu, dışa dönüktür.

Dişiler genelde baskın ve sosyal açıdan hoşgörüsüzdür.

Erkekler konuşkanlar, dişiler konuşmayı pek sevmezler.

Evcil olmayanlar kuru, filizlenmiş veya ıslak tohumlarla beslenirler.

18 ile 21 gün kuluçka süreleri vardır.

Muhabbet kuşu yavrusu ne kadar sürede büyür? Sorusun yanıtı ise genel olarak 6-12 ay süre içerisindedir.

KONUŞAN MUHABBET KUŞLARI

Muhabbet kuşları arasında erkek muhabbet kuşları en iyi bilinir. Dişi muhabbet kuşları da konuşma yetisine sahiptir ama erkek kuşlar kadar çok konuşamazlar.

Açık yeşil muhabbet kuşu

Gri kanatlı gök mavisi muhabbet kuşu

MUHABBET KUŞU DİŞİ OLDUĞU NASIL ANLAŞILIR?

Dişi muhabbet kuşu ile erkek muhabbet kuşunu ayırt etmenin yolu vardır. Erkek muhabbet kuşunda; cere rengi mor, parlak mavi ve pembedir. Burun delikleri ise etrafında çok hafif beyazlıklar olur. Dişi muhabbet kuşunda; cere rengi sarımsı veya koyu kahverengi, kirli beyaz ve açık beyaz renklerinde olur.

Küçük köpek cinsleri çeşitleri: Küçük köpek ırkları ve türleri ile özellikleri nelerdir?

Büyümeyen köpek cinsleri özellikleri ve bakımları: Büyümeyen köpek cinsleri nelerdir?

Köpek cinsleri isimleri: Köpek türleri ve özellikleri nelerdir?

Kedi cinsleri çeşitleri: Kedi ırkları ve türleri ile özellikleri nelerdir?