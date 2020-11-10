Rus helikopteri yanlışlıkla düşürüldü

Rusya ordusuna ait bir konvoya eşlik eden Mİ-24 tipi helikopter, Ermenistan ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti arasında yer alan Yeraskh köyü yakınlarında düşürüldü. Helikopterin yanlışlıkla vurulduğunu bildiren Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, "Azerbaycan tarafı, kazara olan ve Rusya'ya yönelik olmayan bu trajik olay için özür diliyor. Ölen mürettebatın ailelerine en içten başsağlığı diliyoruz ve yaralılara acil şifalar diliyoruz. Azerbaycan tarafı uygun tazminat ödemeye hazırdır" açıklamasını yaptı. Helikopterin karanlıkta, alçak uçuş yaptığı belirtildi. DHA