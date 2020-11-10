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Rus mevkidaşı ile görüştü

, Murashko ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. ve Murashko, COVID-19 aşı çalışmaları başta olmak üzere, sağlık alanında iş birliği ile ilgili de bir görüşme yaptı.

Giriş Tarihi: 10.11.2020 22:25 Son Güncelleme: 10.11.2020 22:45 ABONE OL
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Rus mevkidaşı ile görüştü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Rusya Federasyonu Sağlık Bakanı Sayın Mikhail Murashko ile bir telefon görüşmesi yaptı. Bakan Koca, Murashko, ile yaptığı görüşmeyi sosyal medyadan duyurdu.

AÇIKLAMA YAPILDI

Bakan Koca yaptığı paylaşımda kamuoyunu bilgilendirerek, "Rusya Federasyonu Sağlık Bakanı Sayın Mikhail Murashko ile bir telefon görüşmesi yaptık. COVID-19 aşı çalışmaları başta olmak üzere, sağlık alanında iş birliği içinde olduğumuz konular ve yer aldığımız uluslararası faaliyetler üzerinde fikir alışverişinde bulunduk." ifadelerini kullandı.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Rus mevkidaşı ile görüştü
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