“Seni Çok Özledim Paşam” bestesi Türkiye ile buluştu

Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 82'nci yıl dönümünde tüm yurtta anılıyor. Yapılan törenlerin yanı sıra sosyal medyada da yüz binlerce paylaşım ile Atatürk sevgisi dile getiriliyor. Bunlar arasında yer alan video var ki; hem 10 Kasım'a özel olarak bestelenen türküsü hem de daha önce gün yüzüne çıkmamış görüntüleri ile dikkat çekiyor.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından sosyal medya hesaplarından yayınlanan videoda duygu yüklü bir esere yer veriliyor. Bakan Ersoy'un "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının yıl dönümünde saygı, rahmet ve minnetle anıyorum." mesajıyla paylaşılan videoda, piyano ve bağlamanın uyumlu birlikteliğiyle "Seni Çok Özledim Paşam" adlı modern türkü seslendiriliyor. Eserde, Atatürk'ün yaşamından ve cenaze törenlerinden ilk kez yayınlanan görüntüler de kullanılıyor.

TOZLU ARŞİV RAFLARINDAN ÇIKAN GÖRÜNTÜLER

Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Sinema Genel Müdürlüğü arşivlerinden temin edilen görüntülerde Atatürk'ün Trabzon, İzmir, Balıkesir, Diyarbakır, Bursa gibi illere yaptığı ziyaretler, 10'ncu Yıl Konuşması, vapurla Dolmabahçe'ye gelişine yer veriliyor. Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'nın gazetesi olarak bilinen Hakimiyet-i Milliye'yi incelemesi, Anadolu seyahatleri sırasında bir çocuğun Atatürk'e şiir okuması ve naaşının Dolmabahçe'den Yavuz Zırhlısı ile İzmit'e götürülmesi gibi anlar, videoyu tarihçilerin ilgisine sunuyor.

15 YIL ARAYLA İKİ AYRI TÖREN

Görüntülerde, 21 Kasım 1938'de Atatürk'ün cenazesinin Etnoğrafya Müzesi'ne nakli sırasında kortejin Talat Paşa Bulvarı'ndan geçmesi, aynı gün İstanbul'dan getirilen naaşın, TBMM önündeki katafalkta konulması, 10 Kasım 1953'te cenazenin Anıtkabir'e nakli sırasında Etnoğrafya Müzesi'nden çıkarılması ve naaşın Etnoğrafya Müzesi'nden Anıtkabir'e nakli de yer alıyor.

TÜRK-BATI SENTEZİ

Videoda "Seni Çok Özledim Paşam" isimli eserin söz yazarı ve besteci Murat Kalkan, bu çalışmada Türk Halk Müziği ile Batı Müziğini harmanladıklarını belirterek "Ortaya özgün ve modern bir eser çıktı. Buna modern bir ağıt diyebiliriz." dedi. Atatürk'ün bir görüntüsünden çok etkilendiğini, bunun üzerine eline sazı alarak eseri icra ettiğini anlatan Kalkan, "Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın hayata geçirmek istediği bu proje benim yaptığım eserle fazlasıyla örtüşünce ortaya çok kıymetli bir çalışma çıktı." diye konuştu.

Eseri, Murat Kalkan ile birlikte Sena Özbinar Açık seslendirdi. Uğur Yıldız'ın aranjörlüğünü yaptığı çalışmada keman, gitar, piyano, klarnet, bağlama ve perküsyon kullanıldı. Seni Çok Özledim Paşam adlı eserin sözleri şöyle:

Sen bugün doğdun, adın istiklal

Gözlerinde istikbal nefesinde mertlik koşar

Gözlerin hep hattımda

Memlekete sen verdin yaşam

Özgürlüğü vurdun kıyılara

Seni çok özledim Paşa'm

Seni çok özledim Gazi Paşa'm

Açtığın yolda yok izmihlal

Toprağında minnet var, bakışında gurur yatar