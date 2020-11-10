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Son dakika: 21 ilde dev operasyonu! 48 gözaltı var

Son dakika terör operasyonu! merkezli 21 ilde 'nün sözde 'na yönelik eş zamanlı operasyon yapıldı. 48 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon anları polis kameralarına böyle yansıdı.

EMİR SOMER EMİR SOMER
Giriş Tarihi: 10.11.2020 09:58 Son Güncelleme: 10.11.2020 10:11 ABONE OL
Son dakika: 21 ilde dev FETÖ operasyonu! 48 gözaltı var

İstanbul Emniyeti İstihbarat Şube Müdürlüğü'nün tespitlerinin ardından harekete geçen Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri, FETÖ'nün sözde Askeri Mahrem Yapılanması'na yönelik operasyon düzenledi. "Ankesör" soruşturması kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) içerisinde 15'i muvazzaf toplam 60 şüpheli, Sağlık Bakanlığı'nda görevli bir doktor, iki sağlık teknikeri ve yedi sivil memurun da aralarında bulunduğu 70 şüphelinin yakalanması için çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yapıldı. İstanbul merkezli 21 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 48 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde ele geçirilen dokümanlar incelemeye alındı. 22 firari şüpheliyi yakalama çalışmalarının ise sürdüğü belirtildi. Operasyon anları polis kameralarına böyle yansıdı.

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Son dakika: 21 ilde dev FETÖ operasyonu! 48 gözaltı var
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