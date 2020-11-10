SON DAKİKA! 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı hangi illerde var? Ankara’da 65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağı mı geldi?

Geçtiğimiz Mart ayından bu yana ülkemizi etkisi altına alan corona virüs pandemisi sebebiyle son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Koronavirüs özellikleri nedeniyle 65 yaş üstü vatandaşlarımız daha fazla risk altında olduğundan salgın başlangıcından itibaren aralıklı olarak bu yaş aralığındaki vatandaşlarımıza sokağa çıkma yasağı (kısıtlaması) getirilmişti. Bu bağlamda vaka sayılarında yaşanan artış sebebiyle yeni bir yasak gelip gelmeyeceğini merak edenler 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı hangi illerde var? Sorusunu araştırıyor. Öte yandan Ankara'dan eğelen son dakika haberi sonrası Ankara'da 65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağı mı geldi? Sorusu da yoğun şekilde araştırılıyor.

SON DAKİKA! 65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI HANGİ İLLERDE VAR?

Vatandaşlarımız tarafından merak edilen 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı hangi illerde var? - ? Ankara'da 65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağı mı geldi? Sorularına ilişkin yanıtlar ve son dakika haberlerine ilişkin detaylar şöyle;