SON DAKİKA! 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı hangi illerde var? Ankara’da 65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağı mı geldi?

Geçtiğimiz Mart ayından bu yana ülkemizi etkisi altına alan corona virüs pandemisi sebebiyle son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Koronavirüs özellikleri nedeniyle 65 yaş üstü vatandaşlarımız daha fazla risk altında olduğundan salgın başlangıcından itibaren aralıklı olarak bu yaş aralığındaki vatandaşlarımıza sokağa çıkma yasağı (kısıtlaması) getirilmişti. Bu bağlamda vaka sayılarında yaşanan artış sebebiyle yeni bir yasak gelip gelmeyeceğini merak edenler 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı hangi illerde var? Sorusunu araştırıyor. Öte yandan Ankara'dan eğelen son dakika haberi sonrası Ankara'da 65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağı mı geldi? Sorusu da yoğun şekilde araştırılıyor.
Vatandaşlarımız tarafından merak edilen 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı hangi illerde var? - ? Ankara'da 65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağı mı geldi? Sorularına ilişkin yanıtlar ve son dakika haberlerine ilişkin detaylar şöyle;
ANKARA'DA 65 YAŞ ÜSTÜNE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI MI GELDİ?
Ankara Valisi Vasip Şahin başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul Kararı ile 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın her gün 10.00-16.00 saatleri arasında sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilme kısıtlaması getirildi.
Ankara İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 10.11.2020 tarihinde 1593 sayılı Hıfzıssıhha Kanununun 23. 27. ve 72. maddelerine göre, Ankara Valisi Vasip Şahin başkanlığında olağanüstü toplanarak gündemindeki konuları görüşüp yaptığı açıklamada, "Covid19 salgını tüm ülkelerde etkisini göstermeye devam etmekte ve vaka sayılarında ciddi artışlar yaşanmaktadır. Özellikle Avrupa kıtasında salgının seyrinde bir yükselme görülmekte olup kişilerin toplu olarak bir araya gelmelerini önlemeye yönelik birçok Avrupa ülkesinde tedbir kararları alınmakta ve kamuoyu ile paylaşılmaktadır.
Ülkemizde de içerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra salgının seyri ve olası riskler göz önünde bulundurularak hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemler belirlenmektedir." denildi.
Açıklamanın devamında, "Bu kapsamda, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 10.06.2020 tarihli ve 46 no'lu kararının 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın her gün 10.00-20.00 saatleri arasında sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabileceklerine karar verilmişti, salgınla mücadelede gelinen aşamada bu husus tekrar değerlendirilmiş olup, 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın her gün 10.00-16.00 saatleri arasında sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabileceklerine, bu saatler dışında 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın sokağa çıkmasının kısıtlanmasına, 10:00-16:00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması olan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızdan, Kamu görevinin niteliği mevcut durumun aciliyeti ve kamu hizmetinin sürekliliğinin sağlanmasında hizmetine ihtiyaç duyulacak başta doktorlar, sağlık çalışanları, eczacılar, seçimle iş başına gelmiş kamu görevlileri, sosyal hizmet kuruluşları görevlileri vb. olmak üzere kamu görevlileri.
İşletme sahibi, esnaf, tüccar, sanayici, çiftçi, serbest meslek sahipleri ile çalışanlardan durumlarını aktif sigortalılıklarını gösteren SGK Hizmet Belgesi, Vergi Kaydı, Şirket Yetki Belgesi, Oda veya birlik kimliğinden biriyle belgeleyenler ile meslek odaları başkanlarının, muaf tutulmasına, Kaymakamlarımız ve ilgili Kurumlarımızca konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamanın yukarıda belirtilen çerçevede eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanmasına, tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesine, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına, oy birliği ile karar verildi." ifadelerine yer verildi.
65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI HANGİ İLLERDE VAR?
ESKİŞEHİR'DE 65 YAŞ VE ÜSTÜ İÇİN BELİRLİ SAATLERDE KISITLAMA GETİRİLDİ
Eskişehir'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstündekilerin 10.00 ile 16.00 saatleri arası dışında sokağa çıkmalarına kısıtlama getirildiği bildirildi.
GAZİANTEP'TE 65 YAŞ ÜSTÜNE BELİRLİ SAATLERDE KISITLAMA GETİRİLDİ
Gaziantep Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kovid-19 vakaları içerisinde 65 yaş üzerindekilerin hastalanma oranının önceki aya göre yükselişte olduğunun tespit edildiğini belirterek "Bu durum ölüm oranlarında da görülmektedir.
Büyüklerimizin pazartesiden itibaren 10.00-16.00 saatleri haricinde dışarı çıkmaları yasaklanmıştır." ifadesini kullandı.
Bursa'da, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üzeri vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlaması getirildi.
Bursa Valilğinden yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelenin genel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra alınması gereken önlemlerin ayrı ayrı belirlendiği duyuruldu.
Kentteki hasta ve temaslı kişi sayısı, ağır hasta, yatan hasta sayıları, 65 yaş ve üzeri hastaların bu kategorideki oranlarının düzenli takip edildiği bildirilen açıklamada,
"İlimizde 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın her gün 10.00-16.00 saatlerinde sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilmelerine, bu saatler dışında kalan saatlerde sokağa çıkmalarının yasaklanmasına karar verilmiştir." ifadesi kullanıldı.
ERZİNCAN
Erzincan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunanların 11.00-18.00 saatleri arasında sokağa çıkmaları yasaklandı.