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Son dakika: Bakanı Mike Pompeo, 'ye gelecek!

Bakanı Mike Pompeo, cuma günü başlayacak yurt dışı gezilerinde aralarında , Fransa ve 'in de olduğu 7 ülkeye gideceğini açıkladı.

AA
Giriş Tarihi: 10.11.2020 21:52 Son Güncelleme: 10.11.2020 22:04 ABONE OL
Son dakika: ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Türkiye'ye gelecek!

Bakan Pompeo, haftalık basın brifinginde basın mensuplarına gündemi değerlendirdi.

Pompeo, kapsamlı bir yurt dışı gezisine çıkacağını kaydederek, "Cuma gününden itibaren Fransa, Türkiye, Gürcistan, İsrail, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'a gideceğim. Görüşmelerimizde ülkelere göre birçok konuyu ele alacağız." ifadesini kullandı.

Donald Trump yönetiminin Orta Doğu barışı ve "İsrail'le normalleşme" sürecinde başarılı olduğunu savunan Mike Pompeo, özellikle bölge ülkeleriyle bu süreci ele alacaklarını belirtti.

ABD Dışişleri Bakanlığının, Pompeo'nun programını kısa süre içinde açıklaması bekleniyor.

3 Kasım'da yapılan ABD Başkanlık seçimlerinde Başkan Trump, yarışı Demokrat rakibi Joe Biden'ın gerisinde tamamlamıştı. Halen hukuki adımlarına devam eden Trump, Savunma Bakanı Mark Esper'i dün görevden almıştı.

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Son dakika: ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Türkiye'ye gelecek!
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