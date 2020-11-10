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Son dakika... Başkan Erdoğan, Azerbaycan Aliyev'i kutladı

, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i 'da elde edilen zafer dolayısıyla kutladı. Dağlık Karabağ'da zafer sonrası ateşkesi denetlemek için kurulacak Türk-Rus barışı gücü merkezini de konuşan liderler, bu merkezin bölgede kalıcı barışın sağlanmasına katkıda bulunacağına dair inançlarını ifade etti.

AA
Giriş Tarihi: 10.11.2020 13:46 Son Güncelleme: 10.11.2020 13:58 ABONE OL
Son dakika... Başkan Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'i kutladı

Son dakika haberi... Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Erdoğan ve Aliyev'in telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi. Açıklamada, Karabağ savaşında Azerbaycan'ın kazandığı parlak zafer dolayısıyla liderlerin birbirlerini kutladığı kaydedildi. Aliyev, savaş döneminde Azerbaycan'a verdikleri siyasi ve manevi desteklerinden dolayı Erdoğan ve Türk halkına bir kez daha teşekkür etti.

KARŞILIKLI TEŞEKKÜR

Erdoğan da ülkesinin desteğini yüksek takdirle karşıladığı için Aliyev'e teşekkürlerini iletti. Liderler, dost ve kardeş Türkiye ve Azerbaycan'ın birbirlerinin yanında olmaya devam edeceklerini belirtti.

BARIŞ GÜCÜNÜ DE KONUŞTULAR

Dağlık Karabağ'da ateşkesi denetlemek için kurulacak Türk-Rus barışı gücü merkezini de konuşan liderler, bu merkezin bölgede kalıcı barışın sağlanmasına katkıda bulunacağına dair inançlarını ifade etti.

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Son dakika... Başkan Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'i kutladı
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