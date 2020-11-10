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kararı: İstanbul'da yeni dönem! zorunluluğu getirildi

İstanbul'daki vakalarında yaşanan artış sonrası kararı geldi. İlçe Hıfzıssıhha Kurulu harekete geçerek, corona virüs vaka sayılarını azaltmak ve yayılım hızını önlemek amacıyla Dörtyol Meydanı ve Davutpaşa Caddesi’ne girişlerde zorunluluğu getirdi. Belediyesi de pazar esnafına HES kodu zorunluluğu getirildi. HES kodu olmadan cadde ve meydanlara giriş yapanlara ise cezai işlem uygulanacak. İşte İstanbul'daki son dakika corona virüs gelişmesi...

Muhammed UZUN Muhammed UZUN
Giriş Tarihi: 10.11.2020 07:54 Son Güncelleme: 10.11.2020 07:59 ABONE OL
Son dakika corona virüs kararı: İstanbul'da yeni dönem! HES kodu zorunluluğu getirildi

İlçe Hıfzıssıhha Kurulu ve Belediyesi İstanbul'daki vakalarının artması sonrası kararları aldı. Daha önce kamu kurum ve kuruluşlara girişte zorunlu tutulan Hayat Eve Sığar (HES) kodu, insan yoğunluğunun fazla olduğu meydanlarda da geçerli olacak.

Son dakika corona virüs kararı: İstanbul'da yeni dönem! HES kodu zorunluluğu getirildi

UYMAYANA CEZA GELECEK

Bu kapsamda 5 Kasım'da toplanan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, ilçedeki vaka sayılarını azaltmak ve yayılma hızını önlemek için Dörtyol Meydanı ile yaya sirkülasyonunun en fazla olduğu Davutpaşa Caddesi'ne ile girilmesine karar verdi. HES kodu olmayanların meydan ve caddeye alınmayacağı, kaçak giriş yapanlara ise cezai işlem uygulanacağı açıklandı.

Son dakika corona virüs kararı: İstanbul'da yeni dönem! HES kodu zorunluluğu getirildi

Bir diğer önlem ise Belediyesi'nden geldi. Belediyenin hizmet binalarında ve ilçede bulunan işletmelerde zorunlu hale getirdiği "Güvenli Alan" uygulamasını semt pazarlarına da taşıdı. Pazar esnafı da ilçede kurulan semt pazarlarının giriş ve çıkışlarında HES kodunu görevlilere göstererek tezgah açabilecek.

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Son dakika corona virüs kararı: İstanbul'da yeni dönem! HES kodu zorunluluğu getirildi
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