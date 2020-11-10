SON DAKİKA HABERİ... Aliyev maddeleri tek tek okudu! İşte Dağlık Karabağ anlaşması ve Azerbaycan'ın zaferi

Dağlık Karabağ'da son dakika haberi... Rusya Devlet Başkanı Vladmir Putin'in anlaşmaya Karabağ Savaşı'nda anlaşmaya varıldığına ilişkin açıklamasının ardından gözlerin çevrildiği Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev beklenen açıklamasını yaptı. Askeri kamuflaj ile kameraların karşısına geçen İlham Aliyev Azerbaycan'ın Ermenistan karşısındaki tartışmasız zaferini ilan etti ve Karabağ anlaşmasının maddelerini hem Azerbaycan halkı hem de tüm dünyaya tek tek okudu. İşte Aliyev'in dünyaya bizzat verdiği son dakika haberi ve ayrıntıları...
Azerbaycan ve Ermenistan arasında Dağlık Karabağ krizine ilişkin yapılan anlaşma kapsamında Moskova saatiyle 00:00'dan itibaren ateşkes ilan edildiğini bildirdi.
SON DAKİKA HABERİ ALİYEV KARABAĞ ANLAŞMASINI RESMEN DUYURDU
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Dağlık Karabağ'daki krizle ilgili gece saatlerinde halkına seslendi. Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya arasında ortak bildirinin imzalandığını belirten Aliyev, bildirinin maddelerini okudu. Aliyev ayrıca anlaşma gereği bölgede Türkiye'nin var olacağını da duyurdu.
Aliyev, "Ağdam rayonu 20 Kasım, Kelbecer 15 Kasım ve Laçin ise 1 Aralık'a kadar Azerbaycan'a geri verilecek" şeklinde konuştu.
KARABAĞ'DA 5 YIL BARIŞ GÜCÜ YER ALACAK
"Dağlık Karabağ temas hattı ve Laçin koridorunda Rus barış gücünden hafif silahlı 1960 asker, 90 zırhlı personel aracı konuşlanacak." diyen Aliyev, kritik son dakika haberini verirken Rus barış güçlerinin Dağlık Karabağ'da 5 yıl süreyle kalacağını, taraflar itiraz etmezse bu sürenin uzatılabileceğini aktardı.
BAŞKAN ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR
Cumhurbaşkanı Aliyev, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, çatışmalar süresince verdiği destek dolayısıyla teşekkür ederek "Bugünkü bildiride, Rusya ve Türkiye'nin ortak barış gücü görevi yer alıyor. Bölge temaslarına ilişkin tümüyle yeni bir format yaratıyoruz." dedi.
"PAŞİNYAN, KARABAĞ ANLAŞMASINI DEMİR YUMRUĞUMUZ SAYESİNDE İMZALADI"
Anlaşmanın Ermenistan'ın yenilgisi anlamına geldiğine dikkati çeken Aliyev, "Paşinyan, anlaşmayı kendi isteğiyle değil, Azerbaycan'ın demir yumruğu sayesinde imzaladı." değerlendirmesinde bulundu.
Aliyev, "27 Eylül'den bugüne kadar 300 civarında yerleşim biriminin kurtarılması Ermenistan ordusunun belini kırdı." dedi.
Karabağ anlaşmasının şartlarına göre maddeleri okuyan Azerbaycan Cumhurbaşkanı 9 maddeyi şu şekilde dünya kamuoyuna ilan etti;
1. 10 Kasım 2020'de tam bir ateşkes sağlanacak ve Dağlık Karabağ ihtilaf bölgesindeki tüm askeri operasyonlar Moskova saatiyle 00:00'dan itibaren durdurulacak. Bundan sonra, taraflar olarak adlandırılacak olan Azerbaycan Cumhuriyeti ve Ermenistan Cumhuriyeti daha önceden sahip oldukları mevkilerde duracak.
2. Ermenistan tarafının işgal edilen Ağdam bölgesi ve Gazah bölgesi toprakları 20 Kasım'a kadar Azerbaycan tarafına iade edilecek.
3. Dağlık Karabağ ve Laçin koridorundaki temas hattı boyunca Rusya Federasyonu'ndan 1.960 asker, 90 zırhlı personel taşıyıcı, 380 araç ve özel teçhizattan oluşan bir yangın söndürme barışı koruma birliği bulunuyor.
Dağlık Karabağ ve Laçin koridorundaki temas hattı boyunca, 1.960 asker, 90 zırhlı personel taşıyıcı, 380 araç ve özel teçhizattan oluşan barış gücü yerleştirilecek.
4. Rusya Federasyonu barış gücü, Ermenistan güçlerinin çekilmesine paralel olarak konuşlandırılacak. Rusya Federasyonu barış gücü kalış süresi, taraflardan herhangi biri bu hükmü bu sürenin bitiminden 6 ay önce feshetme niyetinde olmadıkça, önümüzdeki 5 yıl için otomatik uzatma ile devam edecek.
5. Çatışmanın tarafları anlaşmaların uygulanmasının izlenmesinin etkinliğini artırmak amacıyla ateşkesi korumak amacıyla bir barışı koruma merkezi kurulacak.
6. Ermenistan, 15 Kasım 2020 tarihine kadar Kelbecer bölgesini Azerbaycan Cumhuriyeti'ne ve 1 Aralık 2020'ye kadar Ermenistan'ın Dağlık Karabağ ile bağlantısını sağlayacak olan Laçin bölgesi Azerbaycan'a geri verilir ve Şuşa şehrinden 5 km'den fazla yakın olmamak üzere Hankendi ve Ermenistan'ı Laçın koridoru boyunca birbirine bağlayan yeni bir ulaşım yolu inşa edilecek. Bu rotayı korumak için Rusya barış gücü yerleştirilecek. Azerbaycan tarafı her iki yönde Laçın koridoru ile vatandaşların, araçların ve yüklerin geçişinin güvenliğini sağlayacak.
7. Göçmenler ve mülteciler, BM Mülteciler Yüksek Komiserliği gözetiminde Dağlık Karabağ'a ve çevre bölgelere dönecek.
8. Savaş esirlerinin ve diğer tutukluların ve ölülerin cesetleri değiş tokuş edilecek.
9. Bölgedeki tüm ekonomik ve ulaşım ilişkileri yeniden kuruluyor. Ermenistan Cumhuriyeti, vatandaşların, araçların ve malların her iki yönde engelsiz hareketini organize etmek için Azerbaycan Cumhuriyeti'nin batı bölgeleri ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti arasında ulaşım bağlantıları sağlayacak. Ulaşım bağlantıları, Rus Sınır Servisi tarafından kontrol edilecek. Tarafların rızası ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ni Azerbaycan'ın batı bölgelerine bağlayan yeni ulaşım koridoru inşa edilecek.
DÜNYA AJANSLARI SON DAKİKA OLARAK DUYURDU
Azerbaycan'ın zaferi ve anlaşmayı dünya çapında yayın yapan tüm haber ajansları son dakika olarak duyurdu.