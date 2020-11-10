Son dakika haberi: Başkan Erdoğan, Atatürk'ü vefatının 82. yıl dönümünde, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı!

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 82. yılında anılıyor. Başkan Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'de...

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan Anıtkabir'de saygı duruşunda bulundu | Video

TÖREN 08:45'TE BAŞLADI

Anıtkabir'deki tören, saat 08.45'te devlet erkanının Aslanlı Yol'da yürüyüşüyle başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki kortejde, yüksek yargı organlarının başkanları, kuvvet komutanları, siyasi partilerin temsilcileri, bürokratlar ve diğer devlet erkanı yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kırmızı beyaz karanfillerden oluşan ay yıldızlı çelengi, Atatürk'ün mozolesine bıraktı. Atatürk'ün 82 yıl önce vefat ettiği saat olan 09.05'te saygı duruşunda bulunuldu ve ardından İstiklal Marşı okundu.

ANITKABİR ÖZEL DEFTERİ'Nİ İMZALADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve protokolde yer alan devlet erkanı, daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Erdoğan, burada Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anıtkabir Özel Defterine şunları yazdı:

"Vefatının 82'nci seneyi devriyesinde İstiklal Harbimizin Başkomutanı, Cumhuriyetimizin banisi ilk Cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmetle anıyoruz. Milletimizin varlık yokluk mücadelesini zaferle taçlandıran, bizlere bağımsız ve özgür bir ülke bırakan Gazi Mustafa Kemal ve kahraman silah arkadaşları milletimizce hayırla yad edilecektir. Şehitlerimizin fedakarlıkları üzerine kurulan cumhuriyetimizi ilelebet yaşatacak, gelecek kuşaklara daha müreffeh, güçlü, itibarlı bir ülke bırakmak için çalışmaya devam edeceğiz. Ruhun şad olsun."

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı | Video

Yalnızca Türk milletinin Kurtuluş Savaşı'nı başarıyla yöneten bir komutan olarak değil, aynı zamanda gerçekleştirdiği devrimlerle de dâhi bir devlet adamı olarak tarihe geçen Mustafa Kemal Atatürk, 57 yıl süren yaşamında, milletinin ve vatanının bağımsızlığı için yılmadan çalıştı ve girdiği her mücadeleden zaferle çıktı. Askeri ve siyasi dehasıyla Türk ve dünya tarihine adını altın harflerle yazdıran Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım 1938'de 57 yaşındayken Dolmabahçe Sarayı'nda saat 9'u 5 geçe hayata gözlerini yumdu.

"ANAFARTALAR KAHRAMANI"

Atatürk ölümünün her yıldönümünde saat 09.05'te iki dakikalık saygı duruşuyla anılıyor. Bu iki dakikada hayat duruyor, tüm yurtta sirenler çalıyor...

Atatürk, askeri dehasıyla kısa sürede büyük başarılar elde etti. Trablusgarp, Balkan Savaşı'nda Türk askerlerinin başında zaferler kazandı. 1. Dünya Savaşı'nda Gelibolu Yarımadası'na asker çıkaran ve Conkbayırı'na ilerleyen düşman birlikleri Atatürk'ün komutasındaki 19. Tümen kuvvetlerinin taarruzuyla geri çekildi. Atatürk, "Anafartalar kahramanı" olarak ün kazandı.





CUMHURİYETİ İLAN ETTİ

Birinci Dünya Savaşı'nın ardından ülkeyi düşman işgalinden kurtarmak amacını gizli tutarak, İstanbul'dan Samsun'a geçti. 23 Nisan 1920'de TBMM'yi açtı. Sevr Antlaşması'nın kabul edilmediği dünyaya duyuruldu. Türk ordusunun başında düşmanı Anadolu'dan çıkartan Atatürk, 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet'i ilan etti.