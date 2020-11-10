Son Dakika Haberleri: Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan oldu! Lütfi Elvan kimdir ve nereli? İşte biyografisi

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Son Dakika Haberleri: Yeni oldu! Lütfi Elvan kimdir ve nereli? İşte biyografisi

Gelen son dakika haberine göre ’de yeni bir Cumhurbaşkanı Kararı yayımlandı. Berat Albayrak'ın görevden affının kabul edilmesinin ardından Hazine ve görevine 'n atandığı duyuruldu. Peki, göreve başlayacak olan Hazine ve Elvan kimdir? Bu başlık altında, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçilmesinden itibaren Hazine ve Maliye Bakanlığı koltuğuna oturan ikinci Bakan olan Lütfi Elvan kimdir sorusunun yanıtı ve hayatı hakkında detaylar yer almaktadır. İşte, geçmişte Başbakan Yardımcılığı, Kalkınma Bakanlığı gibi görevleri üstlenen yeni Lütfi Elvan hakkında merak edilenler…

Giriş Tarihi: 10.11.2020 10:09 Son Güncelleme: 10.11.2020 10:09 ABONE OL
Son Dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan oldu! Lütfi Elvan kimdir, nereli?

Hazine ve 'na son dakika ataması yapıldı. Berat Albayrak'ın bakanlık görevinden affını talep etmesinin ardından yeni bakanın kim olacağı merak konusu olmuştu. , Türkiye Cumhuriyeti'nin yeni Hazine ve Maliyea Bakanı oldu. 'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile göreve getirilen Lütfi Elvan 1962 doğumlu ve İstanbul Teknik Üniversitesi mezunu. Milletvekilliği, Başbakan Yardımcılığı ve Kalkınma Bakanlığı yapan Lütfi Elvan hakkında detaylı bilgiler, bu başlık altında yer almaktadır.

Son Dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan oldu! Lütfi Elvan kimdir, nereli?

Yeni , 1962'de Karaman'ın Ermenek ilçesinde doğdu. İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesini bitiren Elvan, İngiltere'de Leeds Üniversitesinde Maden ve Yöneylem Araştırması alanında, ABD'de Delaware Üniversitesinde Ekonomi alanında yüksek lisanslarını yaptı.

Çeşitli kamu kurumlarında uzmanlık, daire başkanlığı ve müsteşar yardımcılığı görevlerinde bulunan Elvan, Organisation for Economic Co-operation and Development Kırsal Kalkınma Grubu Başkan Yardımcısı, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı ve AB Müzakere İzleme ve Yönlendirme Komitesi Üyesi olarak görev yaptı.

Son Dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan oldu! Lütfi Elvan kimdir, nereli?

Elvan, AK Parti'den 23 ve 24. Dönemde Karaman, 25. Dönemde Antalya ve 26. Dönemde Mersin Milletvekili seçildi.

23. Dönemde Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Eş Başkanlığı ve Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Türkiye Temsilciliği görevlerinde bulunan Elvan, 24. Dönemde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve ardından Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı oldu.

Son Dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan oldu! Lütfi Elvan kimdir, nereli?

Elvan, 64. Hükümet'te Başbakan Yardımcısı ve 65. Hükümet'te Kalkınma Bakanı olarak görev aldı. 27. Dönem AK Parti Mersin Milletvekili olan Elvan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığı görevini yürütüyordu.

Çok iyi düzeyde İngilizce bilen Elvan, evli ve 2 çocuk babası.

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Son Dakika Haberleri: Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan oldu! Lütfi Elvan kimdir ve nereli? İşte biyografisi
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