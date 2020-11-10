Son Dakika Haber: Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan oldu! Lütfi Elvan kimdir ve nereli? İşte biyografisi

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na son dakika ataması yapıldı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın bakanlık görevinden affını talep etmesinin ardından yeni bakanın kim olacağı merak konusu olmuştu. Lütfi Elvan, Türkiye Cumhuriyeti'nin yeni Hazine ve Maliyea Bakanı oldu. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile göreve getirilen Lütfi Elvan 1962 doğumlu ve İstanbul Teknik Üniversitesi mezunu. Milletvekilliği, Başbakan Yardımcılığı ve Kalkınma Bakanlığı yapan Lütfi Elvan hakkında detaylı bilgiler, bu başlık altında yer almaktadır.