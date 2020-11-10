Son dakika! Kocaeli merkezli 3 ilde silah kaçakçılarına operasyon: 24 gözaltı

ÇOK SAYIDA SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Şahısların iş yeri, ev, arabalarında ve silah yapılan bir atölyede yapılan aramalarda, 46 adet ruhsatsız tabanca, 6 adet kurusıkı tabanca, 16 adet tüfek, bin 63 adet değişik çap ve markalarda tabanca mermisi, 53 adet şarjör, 1 adet susturucu, 2 adet freze makinası, 1 adet sabit matkap, 1 adet torna makinesi, 2 adet bileme makinası ve çok sayıda silah parçası ele geçirildi.