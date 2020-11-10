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Son dakika 'te korkutan ! Kandilli ve son depremler listesi ile Marmaris depremini duyurdu

Az önce Kandilli tarafından aktarılan son dakika bilgisine göre açıklarında 3.5 şiddetinde bir meydana geldi. Depremin merkez üssünün açıkları olduğu ifade edilirken son olarak İzmir'de gerçekleşen 6.6'lık depremin ardından vatandaşlar bölgede yaşanan sarsıntıları anlık olarak takip ediyor. ve son depremler listesi ile yaşanan sarsıntıları tüm detayları ile son depremler listesinden duyuruyor. İşte az önce Muğla Marmaris açıklarında meydana gelen son dakika depreminin detayları…

Giriş Tarihi: 10.11.2020 16:59 Son Güncelleme: 10.11.2020 17:00 ABONE OL
Son dakika Marmaris'te korkutan deprem! Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile Muğla Marmaris depremini duyurdu

Kandilli Rasathanesi tarafından gelen son dakika haberine göre; saat 16.38'de merkez üssü Muğla Marmaris ilçesi olan bir deprem meydana geldi. Sarsıntı çevre illerde ufak çaplı da olsa tedirginliğe yol açtı. İzmir'de 30 Ekim tarihinde yaşanan 6.6'lık depremin artçıları bölgede sürüyor. Bu kapsamda az önce gelen bilgiye göre; merkez üssü Ege Denizi Marmaris açıkları olan bir sarsıntı daha gerçekleşti. İşte az önce Kandilli ve AFAD tarafından gelen son dakika depremi haberinin detayları….

MARMARİS'TE DEPREM!

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Son dakika Marmaris'te korkutan deprem! Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile Muğla Marmaris depremini duyurdu
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