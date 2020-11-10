Son dakika: Tunceli’de 2 terörist öldürüldü

İçişleri Bakanlığı Tunceli'de devam eden Yıldırım-4 operasyonu kapsamında 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

AÇIKLAMA YAPILDI



İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi; "Yıldırım 4 operasyonu kapsamında; Tunceli-Merkez ilçesi Ahpanos Vadisi bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerince gerçekleştirilen, Hava Kuvvetleri destekli operasyonda, 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyon devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.